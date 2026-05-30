30.05.2026 13:51

Ώρες αγωνίας για τον Μάριο Οικονόμου: Πιθανό να είναι εγκεφαλικά νεκρός – Δεν υπάρχουν σημάδια βελτίωσης

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με τη μοτοσικλέτα του.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να προχωρήσουν σε ειδικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι εγκεφαλικά νεκρός. Οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στο ιατρικό προσωπικό, με τις εκτιμήσεις να παραμένουν εξαιρετικά επιφυλακτικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, οι γιατροί προγραμματίζουν τη διενέργεια των προβλεπόμενων τεστ εγκεφαλικού θανάτου, ενώ η κατάσταση του 33χρονου δεν παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

Έκκληση της Τροχαίας για μάρτυρες

Παράλληλα, το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων συνεχίζει να διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο και απευθύνει δημόσια έκκληση προς όσους ενδέχεται να ήταν παρόντες στο σημείο.

Όπως επισημαίνεται από τις Αρχές, παρότι έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταθέσει όλοι όσοι ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία για το συμβάν.

«Το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων απευθύνει έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 26514405892651440582 και 2651440583, ώστε να διαμορφωθεί πληρέστερη εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 23 Μαΐου στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε αρχικά στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Μάριος Οικονόμου επέβαινε στη μοτοσικλέτα του χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος τη στιγμή του δυστυχήματος.

