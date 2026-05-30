ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 14:46
Πορτογαλία: Ποδηλάτης ξυλοκόπησε άγρια γυναίκα οδηγό στη μέση του δρόμου (Video)

Σκηνές άγριας βίας εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Padrão da Légua της Matosinhos, κοντά στο Πόρτο της Πορτογαλίας, όταν ένας ποδηλάτης επιτέθηκε σε 37χρονη οδηγό έπειτα από έντονη λογομαχία στον δρόμο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου στην περιοχή Padrão da Légua. Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε φαίνεται ο ποδηλάτης να αρπάζει βίαια τη γυναίκα από τον λαιμό σε πολυσύχναστο δρόμο και να την σπρώχνει προς το έδαφος.

Στη συνέχεια, ο άνδρας φαίνεται να την τραβά από τα μαλλιά ενώ βρίσκεται πεσμένη στην άσφαλτο και να της καταφέρει επανειλημμένα γροθιές στο κεφάλι. Η γυναίκα αδυνατεί να αντιδράσει, ενώ αρκετοί περαστικοί προσπαθούν να παρέμβουν για να σταματήσουν την επίθεση.

Ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με άλλους πολίτες επιχείρησε να απομακρύνει τον δράστη από το θύμα. Η επέμβασή τους φαίνεται πως συνέβαλε στον τερματισμό της επίθεσης.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 37χρονης στις Αρχές, ο ποδηλάτης είχε προηγουμένως χτυπήσει τρεις φορές το σταματημένο όχημά της. Η ίδια βγήκε από το αυτοκίνητο για να του ζητήσει εξηγήσεις, ωστόσο η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε γρήγορα σε βίαιο επεισόδιο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο περίπου ο δράστης είχε ήδη διαφύγει. Οι αρχές εκτιμούν ότι εγκατέλειψε την περιοχή αμέσως μετά την επίθεση και έκτοτε αναζητείται.

Πυροσβέστες από τη Λέσα ντο Μπαλίο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα στο σημείο του περιστατικού. Η 37χρονη υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η γυναίκα υπέβαλε επίσημη καταγγελία στη Δημόσια Αστυνομία Ασφαλείας της Πορτογαλίας, η οποία εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες πολιτών προκειμένου να ταυτοποιήσει τον δράστη.

Το βίντεο της επίθεσης διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και εκκλήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ποδηλάτη.

