Πορτογαλία: Επέστρεψαν στη Γαλλία και τα δύο αδελφάκια που βρέθηκαν μόνα σε εθνική οδό – Κρατούνται η μητέρα και ο σύντροφός της

Τα δύο αγοράκια από τη Γαλλία, ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών, που είχαν βρεθεί πριν από περίπου δέκα ημέρες μόνα στην άκρη εθνικής οδού στη νότια Πορτογαλία, επέστρεψαν σήμερα στη χώρα τους, όπως ανακοίνωσε η πορτογαλική δικαιοσύνη.

Η επιστροφή των παιδιών στη Γαλλία

Το δικαστήριο της Σετούμπαλ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πορτογαλίας, είχε ενημερώσει την Τρίτη ότι οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν τη φροντίδα των παιδιών να αναλάβουν προσωρινά οι κοινωνικές υπηρεσίες στο Κολμάρ, στην ανατολική Γαλλία, όπου τα δύο αδέλφια κατοικούσαν με τη μητέρα τους.

«Τα δύο αδέλφια επέστρεψαν στη χώρα τους σήμερα. Το ταξίδι οργανώθηκε από τις γαλλικές και τις πορτογαλικές αρχές, και συνοδεία των οποίων πραγματοποιήθηκε ώστε να διασφαλιστεί η ευημερία των παιδιών αυτών», ανέφερε το δικαστήριο της Σετούμπαλ, στην περιφέρεια της Λισαβόνας, σε σύντομη ανακοίνωσή του.

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται: «Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων και η δέσμευσή τους να διαφυλάξουν το συμφέρον αυτών των παιδιών σε μια τόσο δύσκολη στιγμή της ζωής τους, με την ελπίδα ότι το μέλλον τους επιφυλάσσει πολλές χαρές, όπως και την ασφάλεια και την αγάπη που τους αξίζει».

Οι κατηγορίες σε βάρος της μητέρας και του συντρόφου της

Η 41χρονη Γαλλίδα μητέρα των παιδιών τέθηκε υπό κράτηση από την πορτογαλική δικαιοσύνη και κατηγορείται για «έκθεση σε κίνδυνο ή εγκατάλειψη».

Για την ίδια κατηγορία διώκεται και ο σύντροφός της, ένας 55χρονος Γάλλος, ο οποίος επίσης κατηγορείται για «ξυλοδαρμό και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης» σε ένα από τα δύο αγοράκια.

Η μητέρα και ο σύντροφός της συνελήφθησαν δύο ημέρες μετά τον εντοπισμό των παιδιών, κοντά στη Φάτιμα, στην κεντρική Πορτογαλία.

Πώς εντοπίστηκαν τα δύο αδελφάκια

Τα δύο αδελφάκια βρέθηκαν στις 19 Μαΐου από οδηγό αυτοκινήτου, να κάθονται και να κλαίνε στην άκρη της εθνικής οδού που συνδέει την πόλη Αλκάθερ ντο Σαλ με το παραθαλάσσιο θέρετρο Κομπόρτα, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας.

Οι γαλλικές αρχές αναζητούσαν τη μητέρα και τα παιδιά από τις 11 Μαΐου, όταν ο πατέρας τους είχε δηλώσει την εξαφάνισή τους από το Κολμάρ.

Το καθεστώς φροντίδας των παιδιών

Οι πορτογαλικές αρχές είχαν εξηγήσει ότι τα παιδιά διέμεναν συνήθως με τη μητέρα τους, ενώ ο πατέρας τους είχε «περιορισμένο και εποπτευόμενο» δικαίωμα επίσκεψης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τρίτη το δικαστήριο της Σετούμπαλ, οι γαλλικές δικαστικές αρχές «έλαβαν την προσωρινή απόφαση να αναθέσουν στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας του Κολμάρ τη φροντίδα των παιδιών, ενόσω προχωρούν στην αξιολόγηση μελών της οικογένειας ή τρίτων προσώπων όπως και των συνθηκών φιλοξενίας των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της μητέρας και το εποπτευόμενο και ελεγχόμενο καθεστώς επισκέψεων του πατέρα».

