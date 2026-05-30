ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους οι 15 κατηγορούμενοι του νέου κυκλώματος στην Κρήτη – Το Σάββατο η απολογία των δύο λογιστών

Ελεύθεροι υπό όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 15 συλληφθέντες που φέρονται να συμμετείχαν στην υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση για την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Πρόκειται για πρόσωπα που εμφανίζονται είτε ως εκμισθωτές «ελεύθερων» αγροτεμαχίων, είτε ως μισθωτές και αποδέκτες παράνομων ενισχύσεων.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η διαδικασία ενώπιον του ανακριτή ξεκίνησε από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 29/5, και ολοκληρώθηκε αργά τη νύχτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή βρέθηκε και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, ενώ οι ερωτήσεις που τέθηκαν κατά την ανάκριση ήταν ιδιαίτερα πιεστικές. Μετά το πέρας της διαδικασίας, άπαντες αφέθηκαν ελεύθεροι αφού τους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματικές εγγυήσεις από 5.000 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης, λογιστές και ιδιοκτήτες ΚΥΔ, δεν απολογήθηκαν την Παρασκευή, καθώς έλαβαν προθεσμία για το Σάββατο, 30/5.

Πολυετές σχέδιο δράσης και εκατομμύρια ευρώ στο «μικροσκόπιο»

Στην εκτενή δικογραφία που σχημάτισε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης περιγράφεται ένα οργανωμένο σύστημα που φέρεται να λειτούργησε από το 2019 έως και το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, γίνονταν συνεχείς αλλαγές στο δηλωθέν καθεστώς κατοχής αγροτεμαχίων, αξιοποιούνταν η λεγόμενη «τεχνική λύση» και χρησιμοποιούνταν ΚΥΔ για τον εντοπισμό και τη δέσμευση «ελεύθερων» εκτάσεων του συστήματος, με στόχο να δημιουργείται τεχνητά εικόνα νόμιμης αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση την περίοδο 2019-2024 προσεγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχουν υπολογιστεί οι επιχορηγήσεις του 2025, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω το ποσό.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάστηκαν ακόμη 46 περιπτώσεις φυσικών προσώπων που υπέβαλαν δηλώσεις μέσω ΚΥΔ κατά τα έτη 2019-2024, χωρίς οι υποθέσεις τους να συνδέονται με τη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Στη δικογραφία επισημαίνεται ότι «με βάση τις εκθέσεις ελέγχου εν λόγω φυσικών προσώπων, η συνολική ζημία σε βάρος των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται μέχρι στιγμής σε τουλάχιστον 1.268.176 ευρώ καθώς εκκρεμούν οι σχετικοί καταλογισμοί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, εφόσον προστεθούν τόσο οι εκκρεμείς πληρωμές του 2025, όσο και τα αποτελέσματα των ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά πέραν των 4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ηγετικό ρόλο στην οργάνωση είχαν δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο, τα οποία αντιμετωπίζουν την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Κατά το κατηγορητήριο, είχαν τον κεντρικό συντονισμό της δραστηριότητας, αναλάμβαναν τη στρατολόγηση προσώπων και καθόριζαν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

Για τα εμπλεκόμενα ΚΥΔ αναφέρεται ότι αξιοποιήθηκαν τόσο για την ανεύρεση, γνωστοποίηση και δέσμευση «ελεύθερων» αγροτεμαχίων, όσο και για την τεχνική διεκπεραίωση των σχετικών δηλώσεων. Όπως επισημαίνεται, μόνο τα ΚΥΔ διέθεταν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που τους επέτρεπε να εντοπίζουν τα ελεύθερα και επιλέξιμα αγροτεμάχια του συστήματος. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ΚΥΔ «λειτουργούσαν ως εκτελεστικά μέλη, παρέχοντας την αναγκαία υποστήριξη για τη διεκπεραίωση και τη διασφάλιση της παράνομης λήψης οικονομικών ενισχύσεων, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους τόσο για τα αρχηγικά μέλη όσο και για τα ίδια». Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης ΚΥΔ που συνδέονται με σημαντικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς στους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

