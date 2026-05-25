ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 23:02
ΕΛΛΑΔΑ

25.05.2026 21:27

Κρήτη: Πώς δρούσε το νέο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ το παράνομο όφελος

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης, 27/5, οι νέοι συλληφθέντες από την Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να προχωρήσει η κύρια ανάκριση.

Πρόκειται για 20 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν στη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησε τη Δευτέρα, 25/5, το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης του «ελληνικού FBI», σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, καθώς και τρεις υπεύθυνοι ΚΥΔ.

Τα αδήλωτα αγροτεμάχια και οι ψευδείς δηλώσεις

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας, που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη, για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις.

Οι δύο λογιστές φέρονται ότι συνεργάζονταν στενά με τα τρία Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων -ΚΥΔ- σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα, που λειτουργούν ουσιαστικά και ως μεσάζοντες για την εξυπηρέτηση των αγροτών, προκειμένου να λάβουν τις επιδοτήσεις τους.

Η δράση της ομάδας που εξαρθρώθηκε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει ξεκινήσει από το 2019 και ουσιαστικά τα μέλη της έβρισκαν από τα ΚΥΔ αδήλωτα αγροτεμάχια, και με ψευδείς δηλώσεις κατάφερναν να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το παράνομο οικονομικό όφελος, σε βάρος του οργανισμού και της Ε.Ε., σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.

Χρυσοχοΐδης: Μιλάμε για 15 οικογένειες, όχι για 600-700 χιλιάδες Κρητικούς

Στο θέμα αναφέρθηκε το πρωί και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «10 παντού» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι οι συλληφθέντες θα παραπεμφθούν στην εισαγγελία για τα περαιτέρω, ενώ τόνισε ότι πρόκειται για λίγες οικογένειες που εμπλέκονται σε όλο αυτό το σκάνδαλο και όχι για 600-700 χιλιάδες Κρητικούς.

«Να μην τα συγχέουμε τα πράγματα. Οι οικογένειες στις οποίες αναφέρομαι πριν από λίγους μήνες στην Κρήτη, μία-μία, όπως βλέπετε, ή δύο-δύο, εξαρθρώνονται και πάνε φυλακή», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε: «Η Κρήτη, ουσιαστικά, ήταν αυτό. Είναι αυτό. Οι 15 οικογένειες, κι όχι οι 600-700 χιλιάδες Κρητικοί, σε αυτό το πανέμορφο νησί, με τόσο μεγάλη ανάπτυξη. Αυτοί, λοιπόν, όπως βλέπετε, κάθε τόσο, ήδη εξαρθρώνονται, εξαφανίζονται… Σήμερα είναι μια εγκληματική οργάνωση, η οποία ασχολούνταν με διάφορους λογιστές, τα Κ.Υ.Δ., τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων κλπ.. Είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι φέρεται ότι προσπορίζονταν παράνομα πόρους. Συλλήψεις, ναι. Θα παραπεμφθούν στην εισαγγελία για τα περαιτέρω».

