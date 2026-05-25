ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο λογιστές οι «εγκέφαλοι» του νέου κυκλώματος στην Κρήτη – Στα 3 εκατομμύρια το όφελος, και αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες

Λεπτομέρειες για τη δράση του κυκλώματος που εξάρθρωσε σήμερα στην Κρήτη η αστυνομία και το οποίο λυμαινόταν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς οι έρευνες των διωκτικών αρχών συνεχίζονται.

Στο επίκεντρο του κυκλώματος αυτού, λένε οι πληροφορίες, βρίσκονται δύο λογιστές από το Ρέθυμνο καθώς συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα, που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτό. Οι δύο τους φέρονται να συνεργάζονταν στενά με τουλάχιστον τρία Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα, και να λειτουργούν ουσιαστικά και ως μεσάζοντες για την εξυπηρέτηση των αγροτών, προκειμένου να λάβουν τις επιδοτήσεις τους.

Η απάτη είχε στηθεί από το 2019 με αδήλωτα αγροτεμάχια, τα οποία εντοπίζονταν από τα ΚΥΔ και στη συνέχεια στο «παιχνίδι» έμπαιναν ιδιώτες παραγωγοί, οι οποίοι με ψευδείς δηλώσεις κατάφερναν να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη ζημιά σε βάρος του Οργανισμού να ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Οι συλληφθέντες (μεταξύ των οποίων, αναφέρουν οι πληροφορίες, υπάρχει κι ένας αντιδήμαρχος, ο οποίος φέρεται να ήταν υπεύθυνος ΚΥΔ και κομβικός για τη λειτουργία του κυκλώματος) θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ το εντυπωσιακό είναι ότι στη δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση εμπλέκονται πολύ περισσότερα άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. είχε ανακοινώσει ότι «σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα (25/5/2026) αστυνομική επιχείρηση του τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος κρήτης της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί από τις περιοχές του Ρεθύμνου, Ηρακλείου, καθώς και Λασιθίου, –20- μέλη της οργάνωσης ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται -2- λογιστές και -3- υπεύθυνοι ΚΥΔ. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ».

