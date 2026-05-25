Κοζάνη: Σε 73χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στη λίμνη Πολυφύτου

Τραγικό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του 73χρονου Χαρίσιου Πατατούκα, από το Βελβεντό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia, το πτώμα που βρέθηκε νωρίτερα μέσα σε όχημα στη Λίμνη Πολυφύτου ανασύρθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στον 73χρονο.

O άνδρας είχε εξαφανιστεί χθες, Κυριακή, από το Βελβεντό, με το Δήμο να κάνει έκκληση για πληροφορίες που θα βοηθούσαν στον εντοπισμό του.

Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν ο 73χρονος έπεσε ηθελημένα με το αυτοκίνητο στα νερά της λίμνης ή αν η πτώση ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή κάποιας παθολογικής αιτίας.

Φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη ή στη Λάρισα.

Νωρίτερα, σήμερα το πρωί, ενημερώθηκε η Αστυνομία από διερχόμενο πολίτη, και κλιμάκιο της μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο, που βρίσκεται περίπου στα 4 χλμ. από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα “Λάφιστα”, σύμφωνα με τους κατοίκους.

Στο σημείο επιχείρησαν και αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων.

