«Χάσαμε τη Θεία Στοπ» του Γιώργου Διαλεγμένου – Καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη Ελλάδα

Το θεατρικό κόσμημα του Γιώργου Διαλεγμένου μετά την επιτυχία στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Αθήνα, συνεχίζει με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, αυτό το καλοκαίρι.

Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου, «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», μετά την επιτυχία στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ, στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σε μία παραγωγή της εταιρίας θεατρικών παραγωγών Μέθεξις και σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη.

Οι τεθλιμμένοι συγγενείς (αλφαβητικά): Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, Τζόυς Ευείδη, Νατάσσα Κοτσοβού, Γιώργος Σουξές, Χρήστος Τριπόδης, Αγνή Χιώτη. Μαζί τους οι: Βασίλης Γιαννέλος, Βαλεντίνο Βαλάσης.

Στην παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», ο Θανάσης και η Ουρανία ζουν μέσα στη μιζέρια, τη φτώχεια και τη γκρίνια στο Γκάζι της δεκαετία του ‘50. Στο διπλανό τους δωμάτιο, βρίσκεται η κατάκοιτη και ετοιμοθάνατη θεία στην κληρονομιά της οποίας στηρίζουν όλες τους τις ελπίδες για μια καλύτερη ζωή.

Ένας καβγάς. Μια λάθος κίνηση. Ένας θάνατος που έρχεται νωρίτερα απ’ ότι έπρεπε. Όμως, η πολυπόθητη λύση δεν έρχεται ποτέ. Αντίθετα, ο θάνατος γίνεται ο σπινθήρας για μια μεγάλη έκρηξη, αποκαλύπτοντας με σκληρό χιούμορ τις ψευδαισθήσεις, τις ενοχές και τα αδιέξοδα των ηρώων.

Συντελεστές

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Εικαστική Επιμέλεια: Βαλεντίνο Βαλάσης

Creative Agency: GRID FOX

Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης – Μέθεξις

Οι τεθλιμμένοι συγγενείς (αλφαβητικά):

Ανδριάννα Ανδρέοβιτς

Τζόυς Ευείδη

Νατάσσα Κοτσοβού

Γιώργος Σουξές

Χρήστος Τριπόδης

Αγνή Χιώτη

Μαζί τους οι: Βασίλης Γιαννέλος, Βαλεντίνο Βαλάσης. Στην παράσταση ακούγεται ηχογραφημένη η φωνή της Χρύσας Ρώπα.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Τριπόδης

Διαβάστε επίσης:

«Του Αγοριού Απέναντι»: Ένα μιούζικαλ των Ρέππα – Παπαθανασίου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα

Το ΕΜΣΤ αποχαιρετά την Ιδρυτική του Διευθύντρια Άννα Καφέτση

«Όχι Άλλο Κάρβουνο» των Μιχάλη Ρέππα & Θανάση Παπαθανασίου – Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα



