Άδωνις για ΠΑΣΟΚ: «Τους παρέσυρε ο Δούκας να μην συνεργαστούν με τη ΝΔ» – Η αναφορά σε Χριστοδουλάκη

Στην κριτική του προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για την απόφαση του συνεδρίου κατά οποιασδήποτε συνεργασίας με τη ΝΔ, επανήλθε ο Άδωνις Γεωργιάδης τη Δευτέρα.

Μιλώντας στην Ertnews ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε απογοητευμένος από τη στάση του ΠΑΣΟΚ για την αντιδεξιά στάση του.

«Με θλίβει ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε αυτή τη συνεδριακή απόφαση. Θεωρώ ότι τους παρέσυρε ο κύριος Δούκας», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του κ. Γεωργιάδη.

Μάλιστα, διαβλέποντας προφανώς κάποιες διαφοροποιήσεις που υπάρχουν εντός του ΠΑΣΟΚ επί της αντιδεξιάς γραμμής, προσπάθησε να «ξεχωρίσει» στελέχη, όπως ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, υπονοώντας ότι ο νεαρός βουλευτής είναι σε διαφορετικό κλίμα από τον δήμαρχο Αθηναίων και το «όχι» στη ΝΔ.

«Η απόφαση αυτή δεσμεύει το ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ και άρα, εάν δεν έχει αυτοδυναμία η ΝΔ, θα έχουμε αναγκαστικά δεύτερες εκλογές με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ τονίζω, όχι με ευθύνη της ΝΔ» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι αναφέρεται ειδικά στον κ. Χριστοδουλάκη επειδή ο τελευταίος είχε υποστηρίξει στα εσωκομματικά τον κ. Δούκα.

