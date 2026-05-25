Για κόμμα… ΙΧ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Καρανίκας, ο οποίος υποστηρίζει ότι την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, την έφεραν «ολιγάρχες».

Ακόμη, χαρακτηρίζει το κόμμα ως ένα «reunion του ΣΥΡΙΖΑ 2023» το οποίο «δεν είναι αριστερό, αλλά ολιγαρχικό».

Η ανάρτηση Καρανίκα

Ήρθε η ώρα… για ΙΧ κόμμα.(σε 1’)

Ποιος κάλεσε τον Τσίπρα να επιστρέψει ακυρώνοντας την παραίτηση του;

Υπήρξε κάποια λαϊκή κινητοποίηση για να επιστρέψει και δεν το καταλάβαμε;

Υπήρξε έστω μια τάση πολιτικής συσπείρωσης εκατό ανθρώπων να τον καλέσει να επιστρέψει;

Υπήρξε τουλάχιστον μια παρέα εργατών να του το ζήτησε;

Ούτε η φράξια που συνδιαλέγονταν δεν του το ζήτησε.

Ισως κάτι κόλακες απελπισμένοι που τον είδαν στο γήπεδο γιατί κάπου αλλού δεν είχε πάει από το 2019 μέχρι την παρουσίαση της Ιθακης του.

Αντιθέτως

Τον Τσίπρα όπως αποκαλύπτεται τον έπεισαν κάποιοι ολιγάρχες να επιστρέψει γιατί βλέπουν ότι δεν αρκεί μόνο ο Ανδρουλάκης και τα έχουν σπάσει με τον Μητσοτάκη.

Το συμφέρον τους κοιτάνε οι άνθρωποι.

Το κοινό καλό τους, το προσωπικό τους καλό συνάντησε τα αδιέξοδα και τις ατομικές φιλοδοξίες του Τσίπρα.

Ήρθε η ώρα για το δικό τους κοινό καλό.

Δείτε τον Μαρινάκη με τον υπάλληλο του τον Μελελη που παρουσίασε την πυξίδα ενός νέου κόμματος πριν ακόμα το παρουσιάσει ο Τσίπρας.

Δείτε πως άλλαξαν ρότα τα ΜΜΕ του κάθε ολιγάρχη.

Δείτε τον Μελισσανίδη που μέχρι και εφημερίδα αγόρασε και τον κάνει πρωτοσέλιδα…

Δεν το ήξερα ότι είχαμε σοσιαλιστές και κομμουνιστές έλληνες ολιγάρχες όπως ο Ενγκελς.

Εκτός και αν αυτοί οι μεγιστάνες της κοινωνίας του χρήματος ήταν και είναι αριστεροί και δεν το γνώριζα και έψαχναν απλά να έρθει η ώρα για τον μεγάλο ηγέτη ώστε να συνταχθούν για να στηρίξουν τον αγώνα για σοσιαλισμό.

Δεν τον είχαν ανακαλύψει ως πρωθυπουργό αλλά ούτε ως αντιπολίτευση πριν το 2023. Λογικό.

Τι; δεν είναι λογικό; Είναι παράλογο;

Μα τώρα ήρθε η ώρα.

Είναι εμφανές ότι όλα τα ΜΜΕ των ολιγαρχών που δυσαρεστήθηκαν από τον Μητσοτάκη γιατί δεν τους κάνει τα χατίρια στηρίζουν Τσίπρα.

Ήρθε η ώρα.

Γιαυτο και το κόμμα είναι ΙΧ άρα δεν μπορεί να είναι δημοκρατικό και αριστερό.

Ολιγαρχικό όπως του ταιριάζει.

Ήρθε η ώρα.

Έχει διορίσει την ηγεσία, έχει διορίσει ινστιτούτο με αμοραλιστές της ακαδημαϊκής κοινότητας και ψάχνει διαθέσιμα μέλη και στελέχη β’ κατηγορίας για νεροκουβαλητές με ανταπόδοση το δικό του όνειρο για εξουσία.

Τους παρέχει κομματική ύπαρξη. Δεν είναι και λίγο.

Ήρθε η ώρα.

Φυσικά μοιράζει ελπίδες σε ακόλουθους κάθε πόλης γιατί θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια που θα τους χαρίσουν την χαρά να είναι δημόσια πρόσωπα με φιλοδοξίες και ατομικές στρατηγικές.

Ήρθε η ώρα και γι αυτούς.

Δεν έχει τις παλιές φράξιες αλλά έχει κάνει reunion του ΣΥΡΙΖΑ 2023.

Έχει και μανιφέστο- διακήρυξη με αερολογίες δίχως να εναντιώνεται στους ολιγάρχες γιατί οι δικοί του ολιγάρχες είναι μακρινά ξαδέρφια του Φρειδερίκου Ενγκελς.

Παιδιά ήρθε η ώρα να έχουμε αριστερό ολιγάρχη.

Ηρθε η ώρα για οπαδούς, κομματικούς φιλάθλους που θα αντικαταστήσουν τα ισότιμα μέλη.

Ηρθε η ώρα για νέου τύπου κόμματος.

Μη το γελάτε .Ήρθε η ώρα.

ΥΓ: Τα τρολ του Τσίπρα δεν θα βρουν ανταπόκριση στα σχόλια.

