Δρυμιώτης furioso κατά Σαμαρά: Ξεφτιλίζεις την υστεροφημία σου μόνο και μόνο για να κάνεις κακό στον Μητσοτάκη;

Σφοδρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε το πρωί της Δευτέρας από τον ΣΚΑΪ ο δημοσιολόγος Ανδρέας Δρυμιώτης, καθώς φουντώνουν τα σενάρια για νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργός.
Συγκεκριμένα, ο πρώην ισχυρός άνδρας της Singular Logic υποστήριξε ότι αν ο Α. Σαμαράς κατέβει στις εκλογές με δικό του σχήμα, «πες ότι παίρνει 3-4% γιατί παραπάνω αποκλείεται να πάρει. Η Πολιτική Άνοιξη πήρε 5,8% και ήταν πολύ πιο νέος».
Ο Α. Δρυμιώτης διερωτήθηκε: «Ξεφτιλίζεις την υστεροφημία σου μόνο και μόνο για να κάνεις κακό» στον Μητσοτάκη; «Προσπαθείς να κάνεις κακό σε μια παράταξη η οποία σε ανέδειξε και σε έκανε πρωθυπουργό» συνέχισε.
Κάτι μας λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα αφήσει αυτές τις δηλώσεις να «πέσουν κάτω»…
