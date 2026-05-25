Θύελλα στη Γαλλία: Μεγάλο σκάνδαλο κακοποιήσης παιδιών σε νηπιαγωγεία και κατηγορίες για συγκάλυψη

Η Γαλλία συγκλονίζεται από ένα σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών, καθώς «επιθεωρητές» σε δεκάδες δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ερευνώνται για βία, σεξουαλική επίθεση και βιασμό.

Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών ετών από σχολικούς επιθεωρητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για μεσημεριανό γεύμα, των ωρών ύπνου και των δραστηριοτήτων μετά το σχολείο, επιβεβαίωσαν οι εισαγγελείς. «Έχουμε σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς», δήλωσε η επικεφαλής εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκουό. Οι δικηγόροι δήλωσαν ότι οι έρευνες περιελάμβαναν τον φερόμενο βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών και τεσσάρων ετών.

Ομάδες γονέων ανέφεραν ότι αγωνίζονταν εδώ και χρόνια για να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι καταγγελίες. Είπαν ότι οι αποτυχίες στη διαδικασία στρατολόγησης και στον έλεγχο των σχολικών επιθεωρητών επέτρεψαν τη συνέχιση της κακοποίησης. «Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο», δήλωσε ο Φλοριάν Λαστέλ, δικηγόρος τριών οικογενειών του Παρισιού που έχουν υποβάλει καταγγελίες στην αστυνομία για την φερόμενη κακοποίηση των παιδιών τους. «Το δημόσιο σχολικό σύστημα αποτελεί πηγή υπερηφάνειας σε αυτή τη χώρα, αλλά δυστυχώς στη Γαλλία σήμερα δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι η δημόσια υπηρεσία εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών», αναφέρει ο Guardian.

Οι σχολικοί επιθεωρητές είναι ενήλικες που είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, του διαλείμματος, του υπνάκου και των δραστηριοτήτων μετά το σχολείο, μερικές φορές περνώντας περισσότερο χρόνο με τα παιδιά από τους εκπαιδευτικούς. Δεν απασχολούνται απευθείας από τα σχολεία ή το υπουργείο Παιδείας, αλλά προσλαμβάνονται από τους δήμους ή τις τοπικές αρχές – συχνά χωρίς εκπαίδευση ή επαγγελματικά διπλώματα και όλο και περισσότερο σε περιστασιακή βάση, με πολλούς να πληρώνονται με την ώρα.

Το νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτικό στη Γαλλία από την ηλικία των τριών ετών και οι σχολικοί επιθεωρητές αποτελούν βασική καθημερινή παρουσία για παιδιά ηλικίας από τριών έως 11 ετών. Οι κατηγορίες εναντίον σχολικών επιθεωρητών που αναφέρθηκαν από γονείς σε όλη τη Γαλλία περιλαμβάνουν παιδιά που φωνάζουν, σπρώχνονται, τους τραβούν τα μαλλιά , τους αρνούνται φαγητό, τα υποχρεώνουν να φάνε μέχρι να κάνουν εμετό και υφίστανται σεξουαλική επίθεση ή βιασμό.

«Εθνική καταστροφή»

Ο δικηγόρος Λουί Κεγιέ, ο οποίος εκπροσωπεί δύο οικογένειες από το Παρίσι, υπέβαλε μηνύσεις στην αστυνομία τον Φεβρουάριο για τους φερόμενους βιασμούς μαθητών του νηπιαγωγείου τους το 2025. Σε μια περίπτωση, ένα τρίχρονο κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από έναν σχολικό επιθεωρητή σε ένα σχολείο στα δυτικά του Παρισιού. Σε μια άλλη περίπτωση, ένα τρίχρονο αγόρι φέρεται να βιάστηκε από τον ίδιο επιθεωρητή που είχε μετακινηθεί σε διαφορετικό σχολείο μετά από καταγγελίες ότι είχε ασκήσει σωματική βία σε παιδιά.

Ο Κεγιέ είπε: «Ένα πρωί, το τρίχρονο αγόρι ένιωσε τόσο στενοχωρημένο μπροστά στις πύλες του σχολείου, αρνούμενο να μπει, που έπεσε σε ένα είδος έκστασης και η μητέρα του έκλαιγε. Ο διευθυντής έπρεπε να βγει έξω για να αναγκάσει το παιδί να μπει στο σχολείο, και εκείνη τη στιγμή ούτε η μητέρα του αγοριού ούτε ο διευθυντής ήξεραν γιατί».

Είπε ότι τα παιδιά υπέφεραν σωματικά και ψυχολογικά από τις επιπτώσεις της φερόμενης κακοποίησης. Είπε: «Είναι καθημερινό βασανιστήριο για τους γονείς που θέλουν να προχωρήσει η έρευνα για να διαπιστωθεί η κλίμακα των αδικημάτων». Ο Κεγιέ δήλωσε ότι ο τομέας των σχολικών επιθεωρητών στη Γαλλία ήταν μια «εθνική καταστροφή».

Η δίκη ενός σχολικού επιθεωρητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών και πέντε ετών, σε ένα νηπιαγωγείο στο 11ο διαμέρισμα ξεκινά στο Παρίσι την επόμενη εβδομάδα. Η ετυμηγορία αναμένεται τον επόμενο μήνα σε μια άλλη υπόθεση ενός 47χρονου σχολικού επιθεωρητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εννέα 10χρονων κοριτσιών στο Παρίσι.

Κινητοποίηση του Γκρεγκουάρ

Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ο νέος σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, ξεκίνησε ένα σχέδιο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση αυτού που αποκάλεσε «μεγάλη δυσλειτουργία» στο σύστημα σχολικών επιθεωρητών της πόλης. «Αν υπήρξε συλλογικό λάθος, ήταν να αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά ως μεμονωμένα, ενώ στην πραγματικότητα υποδεικνύουν έναν συστημικό κίνδυνο, και ίσως ακόμη και έναν συστημικό κώδικα σιωπής», δήλωσε ο Γκρεγκουάρ στην εφημερίδα Le Monde τον περασμένο μήνα.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου, ο Δήμος του Παρισιού έθεσε σε διαθεσιμότητα 78 σχολικούς επιθεωρητές, συμπεριλαμβανομένων 31 υπόπτων για σεξουαλική κακοποίηση. Ο Γκρεγκουάρ, ο οποίος αποκάλυψε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως παιδί από σχολικό επιθεωρητή, συγκρότησε μια συνέλευση πολιτών για να συζητήσει τον ρόλο των σχολικών επιθεωρητών, η οποία θα υποβάλει έκθεση τον Ιούνιο.

Η συλλογικότητα γονέων, SOS Périscolaire, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συλλογής μαρτυριών και της εκστρατείας για δικαιοσύνη τα τελευταία πέντε χρόνια, εν μέσω ενός αγώνα για να ακουστούν οι φωνές των γονέων. Μία από τις ιδρύτριές της, η Αν, η οποία δεν ήθελε να δημοσιευτεί το πλήρες όνομά της, δήλωσε ότι το σκάνδαλο κακοποίησης ήταν πανεθνικό. «Αυτό είναι σαφώς συστημικό και σε ολόκληρη τη Γαλλία. Υπάρχει δυσλειτουργία όχι μόνο σε επίπεδο πόλης, αλλά αρχίζουμε να λέμε ότι υπάρχει και δυσλειτουργία από το κράτος».

Είπε ότι ήταν ένα καλό σημάδι ότι οι εισαγγελείς είχαν ξεκινήσει έρευνες για τους σχολικούς επιθεωρητές: «Επιτέλους, οι μαρτυρίες γονέων και παιδιών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη». Είπε ότι οι γονείς αγωνίζονται για να ληφθούν βασικά βήματα, όπως η παροχή μιας λίστας με ονόματα και φωτογραφίες των σχολικών επιθεωρητών που εργάζονταν με τις τάξεις των παιδιών. Αυτά δεν παρέχονταν ακόμη συστηματικά.

Ένας εκπρόσωπος μιας διαφορετικής ομάδας γονέων, της #MeTooEcole, που ιδρύθηκε στα ανατολικά του Παρισιού, δήλωσε: «Η γαλλική κοινωνία ανοίγει τα μάτια της στο γεγονός ότι το σχολείο δεν είναι το καταφύγιο που νομίζαμε. Όταν αφήνεις ένα παιδί στο σχολείο το πρωί, αυτό το παιδί δεν προστατεύεται καθόλου από διοικητική δυσλειτουργία και παιδοφιλική συμπεριφορά. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν κάθε μορφή βίας: από λεκτική και σωματική βία έως σεξουαλική επίθεση. Είναι τρομακτικό και δημιουργεί φόβο. Οι γονείς είναι εξοργισμένοι».

