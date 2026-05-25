Μέση Ανατολή: Συνομιλίες με «αγκάθια» μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ – Για «πλαίσιο», αλλά όχι ακόμα συμφωνία μιλά η Τεχεράνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για καμία συμφωνία με το Ιράν, καθώς η κυβέρνησή του υποβάθμισε τις ελπίδες για άμεση πρόοδο στον τρίμηνο πόλεμο, οι οποίες είχαν ενισχυθεί μία ημέρα νωρίτερα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ «μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία», προσθέτοντας ότι «και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά».

Μπαγκαέι: Έχουμε πλαίσιο συμφωνίας, δεν περιλαμβάνει τα πυρηνικά

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαέι, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έχουν καταλήξει σε κοινή βάση για «μεγάλο μέρος» των θεμάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν σημαίνει πως επίκειται η υπογραφή συμφωνίας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, σε αυτή τη φάση, δεν συζητούν το πυρηνικό πρόγραμμα και ότι η προτεραιότητα της Τεχεράνης είναι ο τερματισμός του πολέμου. «Σε αυτό το στάδιο δεν μιλάμε για το πυρηνικό ζήτημα και η εστίασή μας είναι στον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε ότι το Ιράν δεν επηρεάζεται από «απειλές», «πιέσεις» ή επικοινωνιακού τύπου κινήσεις της άλλης πλευράς.

«Οι απειλές, οι πιέσεις, τα αφηγήματα και η δημοσίευση γελοιογραφιών αποτελούν μέρος της πολιτικής σε εκείνο το μέρος του κόσμου. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας στο πεδίο της δράσης. Βλέπουμε τα γεγονότα, ανεξάρτητα από τις αντιλήψεις και τα αφηγήματα της απέναντι πλευράς», τόνισε.

Δυσπιστία

Παράλληλα, ο Μπαγκαέι επανέλαβε τη δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσινγκτον, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν «εγγυήσεις» πως οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε περίπτωση συμφωνίας. «Είμαστε επικεντρωμένοι στον σχεδιασμό και την προώθηση των καλύτερων μεθόδων για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων του Ιράν. Όπου χρειάζεται, απαντούμε. Έχουμε το δικό μας ύφος και δεν πρόκειται να αντιγράψουμε το ύφος και την προσέγγιση του εχθρού», δήλωσε.

«Ως ένα πολιτισμένο, καλλιεργημένο και ισχυρό έθνος, όπου κρίνουμε απαραίτητο και με όποιον τρόπο είναι κατάλληλος, θα απαντήσουμε στον εχθρό, όπως έχουμε ήδη πράξει», συνέχισε, ενώ απέδωσε τις αλλαγές των τελευταίων εβδομάδων στη διαμεσολάβηση του Πακιστάν και άλλων χωρών, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες περιλαμβάνουν και ρήτρα για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στον Λίβανο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Στενό του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού ανήκει στις παράκτιες χώρες. Όπως είπε, η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιβάλει διόδια, ωστόσο «είναι φυσιολογικό οι υπηρεσίες που θα παρέχονται να έχουν κάποιο αντίτιμο». «Βρισκόμαστε σε επαφή με τις χώρες που συνορεύουν με το Στενό του Ορμούζ, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια εκεί και να προστατεύσουμε τα συμφέροντά τους», κατέληξε ο Μπαγκαέι.

Το Ορμούζ παραμένει το μεγάλο αγκάθι

Ιδιαίτερη βαρύτητα εξακολουθεί να έχει το Στενό του Ορμούζ, το σημαντικότερο ίσως γεωστρατηγικό σημείο της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς.

Η Ουάσινγκτον επιμένει ότι προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας και η άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από το Ιράν.

Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι μόνο αφού διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση από το Ορμούζ μπορούν να ξεκινήσουν οι «πολύ σοβαρές συζητήσεις» για το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και τις εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υπάρξει συνολική και οριστική συμφωνία, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ουάσινγκτον δεν προτίθεται να χαλαρώσει την πίεση πριν λάβει σαφείς δεσμεύσεις.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία που επιδιώκει θα είναι σαφώς καλύτερη από εκείνη της εποχής Ομπάμα, ενώ τόνισε ότι δεν έχει ζητήσει από τους διαπραγματευτές του να επισπεύσουν τη διαδικασία, εκτιμώντας ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των αμερικανικών θέσεων.

Περνούν πλοία από το Ορμούζ

Δύο δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα, κατευθυνόμενα προς το Πακιστάν και την Κίνα, ενώ ένα υπερδεξαμενόπλοιο με ιρακινό αργό πετρέλαιο για την Κίνα έφυγε από τον Κόλπο το Σάββατο, αφού παρέμεινε ακινητοποιημένο για σχεδόν τρεις μήνες, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας.

Τα πλοία είναι μεταξύ μιας χούφτας υπερδεξαμενόπλοιων που εξέρχονται από τον Κόλπο αυτόν τον μήνα μέσω μιας διαδρομής που το Ιράν έχει διατάξει τα πλοία να χρησιμοποιούν.

Την περασμένη εβδομάδα, τρία πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCCs) κατευθύνθηκαν προς την Κίνα και τη Νότια Κορέα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Το δεξαμενόπλοιο LNG Fuwairit διέσχισε το Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα και αναμένεται να παραδώσει το φορτίο του στο Πακιστάν την Τρίτη, σύμφωνα με στοιχεία αποστολής της LSEG και της Kpler. Το πλοίο φόρτωσε LNG στο λιμάνι Ras Laffan του Κατάρ γύρω στις 28 Μαρτίου.

Το δεξαμενόπλοιο LNG Al Rayyan έχει επίσης βγει από το στενό. Μεταφέροντας φορτίο φορτωμένο στο Ras Laffan, εθεάθη τελευταία φορά στον Κόλπο στις 22 Μαΐου και αυτή τη στιγμή εμφανίζεται έξω από το στενό μεταξύ Ιράν και Ομάν.

Αναμένεται να παραδώσει το φορτίο του στην Κίνα στις 27 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG και της Kpler. Επίσης, το VLCC Eagle Verona, το οποίο βγήκε από το στενό το Σάββατο, αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι Νινγκμπό στην ανατολική Κίνα στις 12 Ιουνίου για να εκφορτώσει, σύμφωνα με τα στοιχεία αποστολής για την LSEG και την Kpler.

Το πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, ναυλωμένο από την Unipec, τον εμπορικό βραχίονα του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της Ασίας, της Sinopec (600028.SS), ανοίγει νέο δρομολόγιο, φορτώνοντας σχεδόν 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου της Βασόρας γύρω στις 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Το Eagle Verona ήταν μεταξύ των επτά πλοίων που η Μαλαισία είχε ζητήσει άδεια από το Ιράν για διέλευση, δήλωσαν δύο πηγές νωρίτερα στο Reuters.

Πέντε από τα πλοία έχουν έκτοτε βγει από την πλωτή οδό, ενώ δύο ακόμη παραμένουν στον Κόλπο.

Τι υποστηρίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Mέχρι τώρα δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την ιρανική κυβέρνηση σε όσα υποστηρίζουν οι αμερικάνοι .

Ωστόσο, το πρακτορείο Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να θέτει εμπόδια σε βασικά σημεία μιας πιθανής συμφωνίας, μεταξύ των οποίων και το αίτημα της Τεχεράνης για αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων.

Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στον Λίβανο με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων πετρελαϊκών εσόδων σε ξένες τράπεζες.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιαφόρων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, καθυστερώντας τις συνομιλίες.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με το Ιράν.

Ο Τραμπ ζήτησε από τους μουσουλμάνους ηγέτες να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με το Axios.

Στο μεταξύ η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές επιχειρήσεις την Κυριακή, με στόχο ισραηλινά στρατεύματα και θέσεις που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι ο αφοπλισμός της οργάνωσής του είναι απαράδεκ ος και ισοδυναμεί με «εξόντωση». Οι ΗΠΑ καταδίκασαν τις δηλώσεις του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι επιδιώκει να ξαναβυθίσει τον Λίβανο «στο χάος»

Ρούμπιο: Η όποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο τόνισε σήμερα ότι το Ισραήλ θα έχει «πάντα» το «δικαίωμα να αμύνεται», ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να αμύνεται. Κάθε χώρα του κόσμου έχει αυτό το δικαίωμα. Και άρα, αν η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ή εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, το «δικαίωμα» του Ισραήλ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Το πετρέλαιο καταρρέει

Κάθετη πτώση σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου διευρύνοντας τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας, καθώς καλλιεργήθηκαν προσδοκίες ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να αποδυναμώσει τις ελπίδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent καταγράφουν πτώση πάνω από 5,5% υποχωρώντας κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Δευτέρας (25.5.2026), καθώς οι επενδυτές άρχισαν να θεωρούν πολύ πιθανό το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ως μέρος της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου, με απελευθέρωση ορισμένων παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και με το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης να παραπέμπεται σε νέες διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών.

Αυτές οι προσδοκίες πίεσαν και τις τιμές του αμερικανικού αργού WTI που υποχωρεί προς τα 91 δολάρια το βαρέλι, με πτώση που αγγίζει το 6% στις συναλλαγές της Δευτέρας.

