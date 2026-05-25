Γωγώ Μαστροκώστα: Η λαμπερή καριέρα στα ’90s, ο γάμος με τον Τραϊανό Δέλλα και η σκληρή μάχη με τον καρκίνο (Videos)

Ανείπωτη θλίψη προκαλεί ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα η οποία άφησε την τελευταία της πνοή, τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5), ύστερα από άνιση μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο.

Τόσο ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, όσο η 18χρονη κόρη τους και οι στενοί συγγενείς της δεν έλειψαν στιγμή από το πλευρό της, στον Ευαγγελισμό όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό, έπειτα από ραγδαία επιδείνωση που είχε σημειώσει η υγεία της.

«Ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο» – Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ» έγραψε η 18χρονη Βικτώρια, λέγοντας το δικό της αντίο στη μαμά της.

Τα λαμπερά 90s

Η Γωγώ Μαστροκώστα έλαμψε στα 90s, κάνοντας την εμφάνισή της στα τηλεοπτικά πλατό και στους δέκτες μας ως τηλεοπτική γυμνάστρια.

Αποτελώντας το απόλυτο sex symbol της εποχής, ακολούθησαν αμέτρητες φωτογραφίσεις, συμμετοχές της σε τηλεοπτικές σειρές αλλά και ένα πέρασμα από το τραγούδι.

Τα τελευταία χρόνια είχε κυκλοφορήσει τη δική της συλλογή ρούχων, ενώ το 2010 παντρεύτηκε με τον Τραϊανό Δέλλα, με τον οποίον απέκτησαν την κόρη τους, Βικτώρια.

«Ο άντρας μου είναι ο άγγελος που μου έστειλε ως δώρο ο Θεός»

Όπως χαρακτηριστικά έλεγε, πέντε χρόνια πριν, η Γωγώ Μαστροκώστα στα μάτια του Τραϊανού Δέλλα βρήκε τον απόλυτο έρωτα, την πραγματική αγάπη, αυτό που ονειρευόταν να ζήσει από μικρή.

«Ήταν ο άγγελος που ο Θεός έστειλε ως δώρο στη ζωή μου» είχε πει, επισημαίνοντας ότι η περιπέτεια με τον καρκίνο είχε φέρει το ζευγάρι από πιο κοντά με τον σύζυγός της να στέκεται δίπλα στης σαν βράχος, δίνοντάς της δύναμη σε κάθε της βήμα.

«Έμαθα ότι έχω καρκίνο όταν η κόρη μου ήταν τριών ημερών»

Στην ίδια συνέντευξη, η Μαστροκώστα είχε αναφερθεί στη στιγμή της διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού. Ήταν λίγες μόλις ώρες μετά τη γέννηση της κόρης της. Βρισκόταν στο μαιευτήριο σε μια περίοδο που θα έπρεπε να είναι η πιο όμορφη της ζωής της. Ο συνδυασμός της απόλυτης χαράς με την απόλυτη θλίψη έκανε τη Γωγώ Μαστροκώστα να μην μπορεί να διαχειριστεί αρχικά αυτό που της συνέβαινε, είχε εξομολογηθεί η ίδια. Δεν στεναχωριόταν για την ίδια, αλλά για το αν θα προλάβει να δει την κόρη της να μεγαλώνει…

«Κρατούσα το μωρό μου αγκαλιά, το κοιτούσα και έλεγα: θα τη δω να μεγαλώνει;» είχε εκμυστηρευτεί, μιλώντας στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Γρήγορα, βρήκε τους ρυθμούς της, πάλεψε με την ασθένεια, άρχισε να ζει ξανά όπως και πριν, είχε πει.

Οι σπουδές στη Γυμναστική Ακαδημία και η είσοδος στην τηλεόραση

Γεννημένη στις 3 Σεπτεμβρίου 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε ως στόχο αρχικά να σπουδάσει Ιατρική, ωστόσο, εν τέλει, επέλεξε να μπει στη Γυμναστική Ακαδημία. Ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση, το 1995, ως γυμνάστρια μέσα από τη συχνότητα του MEGA και την πρωινή εκπομπή «Μεταξύ μας»

Το 2007, αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι και κυκλοφόρησε το δικό της δίσκο με τίτλο «Αμαρτία». Το 2018 είχε συμμετάσχει και στην εκπομπή του ANT1 “Dancing with the Stars”.

Στις 28 Μαϊου 2010, παντρεύτηκε με τον πρώην ποδοσφαιριστή Τραϊανό Δέλλα και την ίδια μέρα βάφτισαν την κόρη τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι δυο τους μετρούσαν πάνω από 20 χρόνια κοινής πορείας και έχουν μαζί μια κόρη, τη Βικτώρια.

Ο θάνατός της σκόρπισε ανείπωτη θλίψη, με φίλους και οικείους και κάνουν λόγο για μια μαχήτρια ζωής, για έναν άνθρωπο χαμογελαστό, ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές.

Όπως έγινε γνωστό, η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα τελεστεί στο Μεσολόγγι σε στενό οικογενειακό κύκλο.

