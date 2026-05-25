ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 11:36
«Baywatch»: Πρώτη εικόνα των πρωταγωνιστών μέσα από το νέο teaser για το reboot της σειράς (videos)

Δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο teaser για το reboot του «Baywatch», προσφέροντας μια πρώτη εικόνα των πρωταγωνιστών της πιο εμβληματικής σειράς του Λος Άντζελες.

Το τιμόνι της νέας παραγωγής του Fox, ανέλαβε ο Στίβεν Αμέλ (Stephen Amell), ο οποίος ενσαρκώνει τον Hobie Buchannon. Πλέον είναι ο νέος αρχηγός της ομάδας ναυαγοσωστών, έτοιμος να συνεχίσει τη βαριά κληρονομιά που άφησε ο θρυλικός πατέρας του, Mitch Buchannon, τον οποίο υποδυόταν ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ (David Hasselhoff) στην αρχική σειρά.

Ο πρωταγωνιστής μοιράστηκε το teaser στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το οποίο περιλαμβάνει πλάνα του ίδιου και των συμπρωταγωνιστών του, Μπρουκς Νέιντερ (Brooks Nader), Τζέσικα Μπέλκιν (Jessica Belkin) και Λίβι Νταν (Livvy Dunne) με τα διάσημα κόκκινα μαγιό τους. Ο Αμέλ συνόδευσε το βίντεο με τη λεζάντα: «Ονειρεύομαι σε αργή κίνηση».

Στο επερχόμενο reboot «ο κόσμος του Hobie ανατρέπεται όταν η Charlie (Μπέλκιν), η κόρη που ποτέ δεν γνώρισε, εμφανίζεται πρόθυμη να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας Buchannon και να γίνει ναυαγοσώστρια στο Baywatch, στο πλευρό του πατέρα της».

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Σέι Μίτσελ (Shay Mitchell), Χάσι Χάρισον (Hassie Harrison), Θαντέους ΛαΓκρόν (Thaddeus LaGrone) και Νόα Μπεκ (Noah Beck). Σύμφωνα με το Deadline, o Ντέιβιντ Τσοκάτσι (David Chokachi) και η Έρικα Ελένιακ (Erika Eleniak) επιστρέφουν στους ρόλους που είχαν στην αρχική σειρά, ως Cody Madison και Shauni McClain.

Το «Baywatch» αποτελεί μια συμπαραγωγή των Fox Entertainment και Fremantle, με τον Ματ Νιξ (Matt Nix) να εκτελεί χρέη showrunner και εκτελεστικού παραγωγού. Μαζί του στην ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής είναι οι δημιουργοί του αρχικού «Baywatch» Μάικλ Μπερκ (Michael Berk), Γκρεγκ Μπονάν (Greg Bonann) και Νταγκ Σβαρτς (Doug Schwartz) καθώς και οι Μάικ Χόροβιτς (Mike Horowitz) και Ντάντε Ντι Λορέτο (Dante Di Loreto). Ο McG σκηνοθέτησε την πρεμιέρα της σειράς έχοντας επίσης ρόλο εκτελεστικού παραγωγού.

Τα γυρίσματα θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο, ενώ το πρώτο επεισόδιο θα προβληθεί τον Ιανουάριο του 2027.

