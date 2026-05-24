Μπάιρον Άλεν: Το προφίλ του μεγιστάνα των ΜΜΕ που διαδέχεται τον Στίβεν Κολμπέρ στο CBS

Ο Μπάιρον Άλεν– κωμικός, δισεκατομμυριούχος και ισχυρός παράγοντας των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης- παίρνει πλέον τη θέση του Στίβεν Κολμπέρ στη παρουσίαση της βραδινής ζώνης υψηλής τηλεθέασης του CBS με το «Comics Unleashed», μια κωμική εκπομπή που αποφεύγει συνειδητά την πολιτική σάτιρα.

Οι μακροσκελείς μονόλογοι, τα σατιρικά σκετς, τα πολιτικά αστεία, η ζωντανή μπάντα και οι διάσημοι καλεσμένοι που χαρακτήριζαν το «Late Show» ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Στη θέση τους προβάλλονται δύο διαδοχικά επεισόδια του «Comics Unleashed», με τέσσερις stand-up κωμικούς στο πάνελ και τον Άλεν στον ρόλο του παρουσιαστή και εκτελεστικού παραγωγού.

«Είστε έτοιμοι να διασκεδάσετε;» ρώτησε ο Άλεν το κοινό στο πρώτο επεισόδιο που προβλήθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου.

«Τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος», συνέχισε.

Έπειτα, παρουσίασε τους κωμικούς, οι οποίοι πέρασαν το επόμενο μισάωρο λέγοντας αστεία για χωρισμούς, ψώνια, ταξίδια και καθημερινές καταστάσεις. Για τον Άλεν, η μεταφορά του «Comics Unleashed» στη διάσημη ζώνη του CBS αποτελεί μια βαθιά συμβολική στιγμή. Ο 65χρονος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης και νέος ιδιοκτήτης του BuzzFeed, ξεκίνησε την καριέρα του ως stand-up κωμικός και συγγραφέας κωμικών κειμένων. Σε ηλικία μόλις 18 ετών έγινε ο νεότερος stand-up κωμικός που εμφανίστηκε ποτέ στο «Tonight Show» του Τζόνι Κάρσον.

«Τον καλέσαμε τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά αρνήθηκε», είχε πει το 1979 ο Κάρσον. «Μας είπε ότι δεν μπορούσε να έρθει επειδή έπρεπε να διαβάσει για το σχολείο».

Χρόνια αργότερα, ο Άλεν ζητούσε συμβουλές από τον Κάρσον.

«Μου είχε πει: “Μπάιρον, θυμήσου ότι εγώ δεν κάνω talk show. Το πρώτο μισό της εκπομπής μου είναι κωμικό ”», αφηγήθηκε ο Άλεν σε συνέντευξή του στην Washington Post. Η συμβουλή αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία του «Comics Unleashed», το οποίο έκανε πρεμιέρα το 2006 και προβλήθηκε έως το 2016. Πέρυσι, ο Άλεν και η ομάδα του επανεκκίνησαν την παραγωγή της εκπομπής.

Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν, πρώτος παρουσιαστής του «Late Show» και παλιός συνεργάτης του Άλεν ως συγγραφέας κωμικών κειμένων, έχει επικρίνει το CBS για την ακύρωση της παλιάς του εκπομπής.

«Αλλά ο Μπάιρον θα συνεχίσει να προσφέρει κωμωδία σε αυτή την τηλεοπτική ζώνη», δήλωσε πρόσφατα στους New York Times. «Και αυτό νομίζω είναι θετικό».

Η εκπομπή δεν χρειάζεται μεγάλο συγγραφικό επιτελείο, καθώς οι κωμικοί φέρνουν το δικό τους υλικό. Ωστόσο, οι μεταβάσεις ανάμεσα στα αστεία συχνά θεωρούνται αδέξιες, ενώ οι συμμετέχοντες καλούνται να αποφεύγουν συγκεκριμένα θέματα. Ο Άλεν υποστηρίζει ότι στόχος του είναι να προσφέρει κωμωδία που επαραμένει επίκαιρη και αστεία με την πάροδο του χρόνου. Όπως αναφέρει, από την αρχή τέθηκαν σαφείς κανόνες: «τίποτα ρατσιστικό, τίποτα σεξιστικό, τίποτα ομοφοβικό».

Ο Άλεν είπε ότι θέλει η κωμωδία για να φέρει τους ανθρώπους κοντά, ισχυριζόμενος ότι ο στόχος του είναι να προσεγγίσει τους θεατές ανεξάρτητα από το πώς ψηφίζουν.

«Δεν με νοιάζει ποιον ψηφίζετε. Δεν με νοιάζει», είπε ο Άλεν. «Είμαι εδώ για να κάνω τους ανθρώπους να γελούν. Θα ψηφίσετε όποιον θέλετε να ψηφίσετε, ό,τι και να πω. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι δική μου δουλειά, κάντε ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ για να σας κάνω να γελάσετε».

Οι εκπομπές μοντάρονται προσεκτικά ώστε να τηρούνται αυτοί οι κανόνες, ενώ αποφεύγεται το πολιτικό περιεχόμενο.

«Υπάρχουν άλλα μέρη όπου ο κόσμος μπορεί να βρει πολιτική σάτιρα, αν αυτό θέλει», είπε. «Εμείς θέλουμε να υπάρχει και ένας χώρος όπου όλοι μπορούν να γελάσουν μαζί».

Ο Άλεν εξασφάλισε τη συγκεκριμένη τηλεοπτική ζώνη μέσω ενός «time buy», δηλαδή ουσιαστικά νοικιάζει τον τηλεοπτικό χρόνο από το CBS και κερδίζει από τις διαφημίσεις που πουλά ο ίδιος. Δεν αποκάλυψε το ακριβές ποσό, αλλά ανέφερε ότι ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Το CBS δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα της Washington Post, αν και στελέχη του έχουν δηλώσει ότι το συμβόλαιο του «Comics Unleashed» είναι για τουλάχιστον μία σεζόν.

Ο Άλεν αποκάλυψε ότι το CBS αρχικά ήθελε να ξεκινήσει η εκπομπή τον Σεπτέμβριο του 2026. Εκείνος όμως επέμεινε να κάνει πρεμιέρα στις 22 Μαΐου, επειδή είναι η επέτειος του τελευταίου επεισοδίου του Τζόνι Κάρσον το 1992.

«Κυνηγούσα αυτό το όνειρο για περισσότερα από 51 χρόνια», είπε.

«Δημιούργησα και λάνσαρα το ‘Comics Unleashed’ πριν από 20 χρόνια, ώστε οι συνάδελφοί μου κωμικοί να έχουν μια πλατφόρμα για να κάνουν αυτό που όλοι αγαπάμε- να κάνουν τους ανθρώπους να γελούν», είπε ο Άλεν.

