Ράνια Τζίμα: «Μπορώ να κάνω τη δουλειά μου με έναν τρόπο που να τηρούμε όλοι τα όριά μας εδώ – Για λίγο ακόμα θα με υποστείτε»

Για τις γυναικοκτονίες, τη μητρότητα, την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη, αλλά και τη σχέση της με τον Γιάννη Πρετεντέρη μίλησε η Ράνια Τζίμα στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται» του ALPHA.

H anchorwoman του Mega αναφέρθηκε στον όρο «γυναικοκτονία» και επισήμανε γιατί θεωρεί απαραίτητη τη διάκρισή του από άλλα εγκλήματα. «Γιατί αν διακρίνουμε τη γυναικοκτονία από τα υπόλοιπα εγκλήματα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αφετηρία της. Αυτό σε μία κοινωνία όπως είναι η ελληνική κοινωνία, που κατά την άποψή μου παραμένει βαθιά πατριαρχική, δεν θέλει να δει η κοινωνία τον εαυτό της. Γιατί μετά, αν τον δει, θα πρέπει να κάνει και κάτι γι’ αυτό», εξήγησε.

Η Ράνια Τζίμα αναφέρθηκε στη δυσκολία διαχείρισης τέτοιων ειδήσεων ως μητέρα και ως δημοσιογράφος. «Βλέπεις το παιδί σου, μπαίνεις και στη θέση του γονιού. Έχω δει περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών που τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά, μαμάδες που χρειάστηκε να μεγαλώσουν παιδιά μόνες τους και ζητούσαν βοήθεια από κοινωνικές υπηρεσίες και δεν την έβρισκαν», τόνισε.

Σχολιάζοντας τις τηλεοπτικές αλλαγές στον ΣΚΑΪ, η anchorwoman του Mega επισήμανε πως η Σία Κοσιώνη «έχει μια δική της εικόνα αυτόνομη, οπότε δεν θα έχει θέμα να προχωρήσει στο επόμενο τηλεοπτικό της βήμα. Όταν οι άνθρωποι δουλεύουν μαζί 20 χρόνια, είναι απολύτως λογικό ότι αυτό θέλει λίγο χρόνο να αφομοιωθεί».

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στον Βασίλη Παπαδρόσο, σημειώνοντας πως οι αλλαγές χρειάζονται χρόνο τόσο για όσους αποχωρούν όσο και για την ομάδα που μένει πίσω.

Για τον Πρετεντέρη και τον Σακελλαρίδη

Αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον Γιάννη Πρετεντέρη, έκανε λόγο για έναν «πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο», τον οποίο σέβεται πάρα πολύ. «Πολλές φορές έχουμε διαφορετική άποψη για τα πράγματα. Και αυτό φαίνεται», σχολίασε.

Απαντώντας, τέλος, σε ερώτημα για παλαιότερη δήλωσή της σύμφωνα με την οποία δεν αποκλείεται να αποχωρήσει από τη δημοσιογραφία σε περίπτωση πολιτικής επιστροφής του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η Ράνια Τζίμα τόνισε: «Δεν σκοπεύω να αλλάξω κάτι στη δουλειά μου. Αισθάνομαι ότι μπορώ να την κάνω με έναν τρόπο που να τηρούμε όλοι τα όριά μας εδώ, οπότε νομίζω ότι για λίγο ακόμα θα με υποστείτε».

