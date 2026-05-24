Στιγμές τρόμου: Δημοσιογράφοι κατέγραψαν live τους πυροβολισμούς έξω από τον Λευκό Οίκο (Video)

Σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση καταγράφηκε η στιγμή των πυροβολισμών στον Λευκό Οίκο, που κατέληξαν στον θάνατο του 21χρονου που άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο. Τρεις ρεπόρτερ που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον «αέρα» ήρθαν αντιμέτωποι με το περιστατικό, με τις κάμερες να αποτυπώνουν live τον ήχο της ανταλλαγής των πυρών.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Secret Service —της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του προέδρου και άλλων αξιωματούχων των ΗΠΑ— οι πράκτορες ανταπέδωσαν αμέσως τα πυρά, εξουδετερώνοντας τον δράστη. Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών τραυματίστηκε ελαφρά και ένας περαστικός.
Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον βόρειο τομέα με χλόη ανέφεραν μέσω X ότι τους δόθηκε διαταγή να τρέξουν να καλυφθούν στην αίθουσα Τύπου της προεδρίας.
Η ανταποκρίτρια του ABC News Σελίνα Ουάνγκ ετοιμαζόταν να μαγνητοσκοπήσει βίντεο που προόριζε για χρήση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί. Κατέγραψε τις εκπυρσοκροτήσεις με το κινητό της, πεσμένη στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.
«Ήμουν στη μέση της βιντεοσκόπησης στο iPhone μου για ένα κοινωνικό βίντεο από τη Βόρεια Πλατεία (North Lawn) του Λευκού Οίκου όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Ακούστηκαν σαν δεκάδες πυροβολισμοί. Μας είπαν να τρέξουμε στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου όπου βρισκόμαστε τώρα» ανέφερε.
Ο ρεπόρτερ το CBS News, Άαρον Ναβάρο, μετέδιδε ζωντανά ρεπορτάζ από το προαύλιο του Λευκού Οίκου, όταν ξαφνικά άρχισαν οι ριπές από τον δράστη. Σε κατάσταση απόλυτου αιφνιδιασμού, ο Ναβάρο πέταξε το ακουστικό του, χαλάρωσε τη γραβάτα του και έπεσε στο έδαφος για να καλυφθεί. Καθώς η κάμερα ήταν ήδη ανοιχτή, το περιστατικό καταγράφηκε ολόκληρο σε βίντεο, το οποίο μέσα σε ελάχιστο χρόνο έγινε viral και σαρώνει το διαδίκτυο.
Η ανταποκρίτρια του NBC News, Τζούλι Τσίρκιν, προετοιμαζόταν επίσης για μια ζωντανή μετάδοση όταν ακούστηκαν περίπου 20 με 30 πυροβολισμοί κοντά στο σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας. Πλάνα που έγιναν viral δείχνουν την Τσίρκιν αρχικά να εμφανίζεται σε σύγχυση όταν ακούει θορύβους, και να κοιτάζει αριστερά και δεξιά, προσπαθώντας να καταλάβει τι συμβαίνει, προτού οι άλλοι γύρω της αρχίσουν να σκύβουν και να τρέχουν για να καλυφθούν.
