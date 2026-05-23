Τηλεθέαση Παρασκευής: «Άχαστοι» στην prime time …Χαμπέοι και …Τριαντάφυλλοι

Δεν βρήκε αντίπαλο ούτε την Παρασκευή το «Σόι σου». Η οικογενειακή σειρά του ALPHA κέρδισε για μια ακόμη φορά τη μάχη της τηλεθέασης, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή.

…Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι κατέκτησαν την κορυφή της prime time, με το νέο επεισόδιο να σημειώνει 18,9% στο δυναμικό κοινό και 19,9% στο γενικό σύνολο, ενώ λίγο νωρίτερα, σε επανάληψη, έκανε 18,1% και 19,9% αντίστοιχα.

Από εκεί και πέρα, το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» σε επανάληψη σημείωσε 11,7% και 12,8%, ενώ οι «Αθώοι» στο Mega, συγκέντρωσαν 11,5% στο δυναμικό και 16,9% στο σύνολο.

Πάνω από τη βάση, πήρε και η ελληνική ταινία του Star, «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα κι ο κοντός», με 10,2% και 8% αντίστοιχα.

