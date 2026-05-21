Final Four: Η ανάρτηση Γιαννακόπουλου και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

Με… «μήνυμα» προς τον Ολυμπιακό συνόδευσε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανάρτησή του για το Final Four της Euroleague που ξεκινά την Παρασκευή 22 Μαΐου στο T- Center στο ΟΑΚΑ.

Ο Δ. Γιαννακόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά «για να ξέρετε πού έρχεστε», υπενθυμίζοντας τη βοήθεια που είχε δώσει ο πατέρας του, Παύλος Γιαννακόπουλος, στα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7 το 1981, ενώ σχετικά με την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four είπε ότι «τα καλύτερα έρχονται».

Επίσης, αναφέρθηκε στα έργα που έχουν γίνει στο T-Center ώστε να διοργανωθεί το καλύτερο Final Four της ιστορίας και κάλεσε τις συμμετέχουσες ομάδες και την Πολιτεία να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το γήπεδο να προστατευτεί.

Τέλος, είπε ότι «ευχή όλων μας όσων αγαπάμε το μπάσκετ και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα, είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Τώρα, αν μετά από τόσες συμμετοχές, η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση δεν θα τα βάψω και μαύρα. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να επέλθει και μια ηρεμία να σταματήσουν να έχουν προτεραιότητα στο instagram μου και τα εν γένει εξωαγωνιστικά».

Αναλυτικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε:

«Δύο μέρες έχουν απομείνει για την έναρξη του καλύτερου από άποψη διοργάνωσης F4 στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Με πολλή περηφάνια παραδώσαμε μία εγκατάσταση πρότυπο, ένα σημείο αναφοράς παγκοσμίως, συντηρημένο, ανακαινισμένο και πλήρως αναβαθμισμένο με δικά μας έξοδα τα οποία έχουν ήδη υπερβεί τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Αναλάβαμε και φέραμε εις πέρας ένα γιγαντιαίο και πολύ σύνθετο έργο μέσα σε χρόνο ρεκόρ, βασιζόμενοι μόνο στις δικές μας δυνάμεις τοποθετώντας έτσι τον πήχυ της επιτυχίας σε δυσθεώρητα ύψη.

Η πρόκληση ήταν τεράστια και τα αποτελέσματα όλης αυτής της ομαδικής δουλειάς προφανή σε όλους. Ξηλώθηκαν όλα τα απαρχαιωμένα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε εκ του μηδενός ενεργειακή θωράκιση και στεγανοποίηση. Δημιουργήθηκαν αποδυτήρια επιπέδου NBA, που συνδυάζουν πολυτέλεια και άνεση, επανασχεδιάστηκαν πλήρως όλοι οι VIP χώροι και οι αίθουσες φιλοξενίας, προσφέροντας υψηλή αισθητική και νέες δυνατότητες και εγκαταστάθηκαν νέα συστήματα φωτισμού και γιγαντοοθόνες τελευταίας τεχνολογίας.

Οι παρεμβάσεις ήταν συνολικές και σε βάθος: εκτεταμένα έργα υποδομών, στατικής ενίσχυσης και μόνωσης οροφής, ολική ανακατασκευή φυσικοθεραπευτηρίου και χώρους για αθλητές, σύγχρονο δίκτυο ασφαλείας με πάνω από 600 κάμερες υψηλής τεχνολογίας, πλήρης αναβάθμιση φωτισμού, ηχητικών συστημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και νέες υποδομές εστίασης σε όλα τα επίπεδα του venue.

Στην καρδιά της αρένας, το glass floor αποτελεί σημείο αναφοράς από μόνο του. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας, οι εγκαταστάσεις φιλοξενούν τόσο την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όσο και ομάδες με Αμαξίδιο, τις Ακαδημίες και πλήθος ερασιτεχνικών τουρνουά που συμμετείχαν όσοι αγαπούν τον αθλητισμό εκτός Πρωταθλητισμού.

Χάρη στις υπερσύγχρονες υποδομές έχουν ήδη φιλοξενηθεί αθλητικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως το πρώτο διεθνές τουρνουά τένις μετά από δεκαετίες, συναυλίες, επιδείξεις μόδας, παρουσιάσεις και φεστιβάλ, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία θεάματος. Επιπλέον, τα ανακαινισμένα προπονητικά κέντρα είναι ιδανικά για την υποδοχή αθλητών, παρέχοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις για προπονήσεις και διοργανώσεις, ενισχύοντας έτσι τον αθλητικό τουρισμό της περιοχής και της χώρας συνολικά. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα φιλοξενίας που ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές προσδοκίες, σε κάθε επίπεδο εμπειρίας.

Από την πρώτη στιγμή, στόχος ήταν να παραδοθεί ένας χώρος με απόλυτη ασφάλεια για τους εισερχομένους, απαράμιλλη αισθητική, υψηλά πρότυπα άνεσης και λειτουργικότητας, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες τόσο για τους αθλητές όσο και για το κοινό. Όλη αυτή η επένδυση συνεχίζεται και θα εξακολουθήσει ακόμη πιο δυναμικά. Είμαστε μόνο στην αρχή.

Έχοντας πράξει όλα τα ανωτέρω, παραχωρήσαμε δωρεάν στην ελληνική Κυβέρνηση ένα γήπεδο έτοιμο να φιλοξενήσει άριστα χιλιάδες φιλάθλους από όλον τον κόσμο στο πλαίσιο μιας γιορτής για το ευρωπαϊκό μπάσκετ το οποίο συγκεκριμένες προσωπικότητες που δεσπόζουν σε αυτό έχουν οδηγήσει στην κορυφή της ηπείρου μας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σαφές πως η ελάχιστη και αδιαπραγμάτευτη απαίτησή μου προς άπαντες τους εμπλεκομένους από κάθε θέση και υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη διοργάνωση αυτή είναι κυρίως η προστασία της ανθρώπινης ζωής και επίσης η άψογη διαφύλαξη των υψηλής λειτουργικότητας και αισθητικής χώρων μας. Έχει ψηφισθεί και εφαρμόζεται ένας πολύ αυστηρός αθλητικός νόμος που προβλέπει αυτόφωρο και πολυετείς ποινές χωρίς αναστολή στους παραβάτες, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι θα εφαρμοσθεί στο ακέραιο.

Μία από τις ΚΑΕ που συμμετέχουν -αυτή του Ολυμπιακού που δεν ήθελε να γίνει στην Αθήνα το F4 και το έδειξε με κάθε τρόπο, καθώς ήταν η μοναδική ομάδα μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα που ψήφισαν ενάντια- έχει μάλιστα εντρυφήσει σε αυτόν, καθώς τον έχει κατ’ επανάληψη χρησιμοποιήσει εναντίον μου με εμμονή για… stories σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, επιτυγχάνοντας δια της επιμονής της να ελέγχει τα πάντα, εκτός αυτών που συμβαίνουν εντός αυτής, να μου απαγορευθεί η είσοδος στο Καλλιμάρμαρο για μοναδική εκδήλωση στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, παρά τη μεταγενέστερη δικαίωσή μου στα δικαστήρια.

Με τον ίδιο ζήλο αναμένω να ενδιαφερθούν για κάτι ουσιαστικό, δηλαδή τα μέτρα πρόληψης φαινομένων πραγματικής βίας που μπορούν και πρέπει να ληφθούν, ώστε εκ των υστέρων να μην βρεθούν εκτεθειμένοι οι ένθερμοι αυτοί δημόσιοι προστάτες της νομιμότητας. Το αυτονόητο. Δεν έχω ακόμη δει κάποια σχετική (από αυτές που βγάζουν πολύ συχνά για άλλα θέματα) ανακοίνωσή τους, ας ελπίσουμε ότι ακόμη την ετοιμάζουν.

Προφανώς ο ρόλος της ίδιας της Διοργανώτριας Αρχής και φυσικά της ελληνικής Πολιτείας δια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη είναι καθοριστικός τόσο για τον σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση πλάνου που κατατείνει στην αποφυγή προβλημάτων και την ομαλή διεξαγωγή μιας υποδειγματικής εκδήλωσης. Έχω τη σιγουριά ότι όλοι θα φερθούν με επαγγελματισμό και αυστηρότητα, ώστε οποιοσδήποτε επιχειρήσει να παρανομήσει, άμεσα να αντιμετωπίσει τις σοβαρές επιπτώσεις αυτού.

O Παναθηναϊκός δυστυχώς θα λείπει από αυτήν την όμορφη στιγμή και άρα οποιαδήποτε αναφορά μου δεν μπορεί να είναι προς τους φιλάθλους μας, οι οποίοι παρά την απίστευτη στήριξή τους και τη συγκινητική τους αφοσίωση, δεν είδαν το εντός γηπέδου αποτέλεσμα να στέκεται αντάξια στη δική τους απόδοση. Γνωρίζω, ωστόσο, ότι είναι κοινή μας πεποίθηση πως τα καλύτερα είναι μπροστά και πως η καλύτερη ομάδα των τελευταίων 30 χρόνων με ψηλά τα μανίκια και το κεφάλι, θα επιστρέψει εκεί όπου δικαιωματικά ανήκει. Στα αστέρια της.

Ολοκληρώνοντας, πάμε και στο αγωνιστικό σκέλος… Ευχή όλων όσοι αγαπάμε το μπάσκετ και το έχουμε έμπρακτα αποδείξει είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των 4 γραμμών του γηπέδου. Τώρα αν μετά από τόσες συμμετοχές η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση, ε… δεν θα τα βάψω και μαύρα. Ίσως με τον τρόπο αυτό επέλθει μια ηρεμία και σταματήσουν να έχουν ως προτεραιότητα το Instagram μου και τα εν γένει εξωαγωνιστικά. Πάμε όλοι να δείξουμε πόσο αγαπάμε τον αθλητισμό, πόσο αγαπάμε το μπάσκετ σε έναν χώρο όπου αυτό έχει καταξιωθεί».

