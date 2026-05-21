ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 09:35
21.05.2026 08:33

Προαστιακός: Άνδρας κρεμάστηκε στα καλώδια τρένου κι απειλούσε να αυτοκτονήσει – Ακυρώσεις, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια

Σε ακυρώσεις πολλών πρωινών δρομολογίων του προαστιακού προχώρησε η Hellenic Train, το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από παρέμβαση της αστυνομίας σε περιστατικό με άτομο που απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Το άτομο απομακρύνθηκε τελικά από τις αστυνομικές δυνάμεις χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από την Τουρκία, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και οδηγήθηκε σε ψυχιατρική δομή.

Ο άνδρας είχε ανέβει και κρεμόταν από τα καλώδια του τρένου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

Σταδιακά αποκαθίστανται τα δρομολόγια, ενώ ακυρώσεις σημειώθηκαν στις γραμμές προς Χαλκίδα, Κιάτο, Αεροδρόμιο και Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η διακοπή είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έξοδος των συρμών από τα αμαξοστάσια, προκαλώντας καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των γραμμών Πειραιάς – Αεροδρόμιο, Αθήνα – Χαλκίδα και Αθήνα – Κιάτο – Αίγιο.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train:

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών, διεκόπη από τις 03:55 έως τις 05:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άγιοι Ανάργυροι – Πειραιάς, λόγω συμβάντος πλησίον της γραμμής στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας καθυστέρησε η έξοδος των συρμών από τα αμαξοστάσια με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα δρομολόγια στις γραμμές Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς, Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα και Αθήνα – Αίγιο – Κιάτο, που εμφανίζουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ορισμένα εκ των δρομολογίων υποκαταστάθηκαν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

