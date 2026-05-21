Σκιάθος: Επείγουσα διακομιδή Βρετανίδας τουρίστριας στο Νοσοκομείο Βόλου – Νοσηλεύεται με σοβαρά κατάγματα

Δυσάρεστη τροπή είχαν οι διακοπές για μία 60χρονη τουρίστρια από τη Βρετανία στη Σκιάθο, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από ύψος περίπου δύο μέτρων.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια νυχτερινής εξόδου της γυναίκας στο νησί.

Η 60χρονη τουρίστρια βρισκόταν σε κατάστημα της περιοχής και, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε καταναλώσει σημαντική ποσότητα αλκοόλ.

Κάποια στιγμή φέρεται να επιχείρησε να καθίσει σε υπερυψωμένο πεζούλι, όμως έχασε την ισορροπία της και έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Από την πτώση υπέστη σοβαρά κατάγματα στον θώρακα, προκαλώντας άμεσα κινητοποίηση των υγειονομικών και διασωστικών αρχών του νησιού.

Αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση.

Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι η γυναίκα στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή, καθώς η πτώση θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ακόμη πιο σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς, δεδομένου του ύψους και του τρόπου πρόσκρουσης.

