Το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν από σήμερα, Πέμπτη (21/5), συνολικά 50 πρόσωπα.

Μεταξύ των 50 υπόπτων βρίσκονται μη πολιτικά πρόσωπα, όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, αλλά και οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Οι περισσότεροι από τους ελεγχόμενους αναμένεται να ζητήσουν προθεσμίες προκειμένου να συντάξουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους.

Κάποιοι αναμένεται να περάσουν αυτοπροσώπως το εισαγγελικό κατώφλι, ενώ άλλοι θα εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους, όχι μόνο για την λήψη προθεσμίας, αλλά ακόμη και για την παροχή εξηγήσεων που εκ του νόμου δύνανται να δώσουν μέσω γραπτού υπομνήματος.

Σήμερα έχουν κληθεί για εξηγήσεις τα μη πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται υπάλληλοι και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο τότε Γενικός Διευθυντής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, αλλά και ελεγκτές του Οργανισμού. Βέβαια, ανάμεσα στους υπόπτους βρίσκονται αγρότες και ιδιώτες, που εμφανίζονται να ζητούσαν «παρεμβάσεις» για την εξασφάλιση των επίμαχων επιδοτήσεων, αλλά και ιδιοκτήτες ΚΥΔ.

Ακολούθως, το πρωί της Παρασκευής (22/5) έχουν κληθεί ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη, που χειρίζονται την συγκεκριμένη δικογραφία, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έπειτα από την άρση της ασυλίας τους που ψήφισε η Βουλή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 9 εξ αυτών (Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Κώστας Σκρέκας, Βασίλης Βασιλειάδης, Χρήστος Μπουκώρος και Γιάννης Κεφαλογιάννης, ελέγχονται για πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξεις, ενώ οι υπόλοιποι δύο (Αικατερίνη Παπακώστα και Κώστας Καραμανλής) για κακουργηματικές πράξεις.

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τα πολιτικά πρόσωπα αφορούν τις πράξεις της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος, της ηθικής αυτουργίας σε απάτη με υπολογιστή και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα, καθώς κάποιες από τις πλημμεληματικές πράξεις διαγράφονται εντός του 2026, αν στο μεταξύ δεν έχει ασκηθεί δίωξη και δεν έχει προχωρήσει η υπόθεση.

Οπότε, μετά την παροχή εξηγήσεων οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε άσκηση ποινικών διώξεων ή θα στείλουν στο αρχείο κάποιες από τις υποθέσεις.

Σήμερα η συζήτηση των δύο προτάσεων για Προανακριτική

Την ίδια στιγμή, σήμερα θα συζητηθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις για Προανακριτική όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή η πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ από τη μία και από την άλλη αυτή των ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραμπατζή για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σύμφωνα με την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σημειώνεται πως για να εγκριθεί μία πρόταση απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 ψήφοι, αλλιώς απορρίπτεται. Η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία με κάλπες, μία για κάθε πρόσωπο για το οποίο ζητείται περαιτέρω διερεύνηση.

