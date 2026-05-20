Ο Θανάσης Αυγερινός υιοθετεί υβριστική ανάρτηση κατά Μητσοτάκη: «Το σωστό να λέγεται»

Πρεμιέρα ως εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, έστω άτυπα προς ώρας, κάνει ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός.

Ο κ. Αυγερινός δραστηριοποιείται πλέον πιο ενεργά στα social media και σήμερα επέλεξε όχι μόνο να αναδημοσιεύσει μια υβριστική ανάρτηση στο Χ κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και να συμφωνήσει με το πνεύμα της, γράφοντας, «το σωστό να λέγεται».

Η ανάρτηση του χρήστη αναφέρει:

«Παρακολουθουσατε ρε μ@λ….ες τη μιση Ελλαδα για τις λαμογιες του μαφιοζου του Μητσοτακη και δεν μπορειτε να μπουζουριασετε εναν τυπο για κατασκοπια εαν ειναι οπως τα λετε; Αντε στο διαολο γ…..οι απατεωνες οπεκεπεδες μου θελετε και βαθυστοχαστες αναλυσεις σε αναρτησεις».









Η ανάρτηση του χρήστη του X απαντά σε ανάρτηση άλλου χρήστη που υποστηρίζει ότι η ΕΥΠ γνωρίζει με ποιο τρόπο έρχεται ο Αυγερινός στην Ελλάδα και πως «κάνει στάσεις για καφέ στη Θράκη», αφήνοντας υποννοούμενα περί κατασκοπείας.





Ο Αυγερινός τρολάρει Καραχάλιο

Σε άλλη ανάρτησή του για τα περί «ρωσικής εντολής» στήριξης στην Καρυστιανού, για την οποία την κατηγορεί ο Νίκος Καραχάλιος, ο δημοσιογράφος αναφέρει πως ζήτησε από τον εισαγγελέα να κλητεύσει την… Μαρία Ζαχάροβα ως μάρτυρα.

Έτσι, μετά τη μήνυση που υπέβαλαν εναντίον του Καραχάλιου οι Καρυστιανού και Αυγερινός, ο τελευταίος σε ανάρτησή του, σχολίασε τα εξής:

«Ζήτησα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να κλητεύσει, ως οφείλει, την επίσημη εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κα Μαρία Ζαχάροβα, για να καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια, ώστε να μας εξηγήσει τα αληθή γεγονότα σχετικά με το εάν και πώς ακριβώς θα μπορούσα να είμαι η “χείρα” της, κατά Καραχάλιο. Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία…».

