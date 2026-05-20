search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 21:51
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.05.2026 20:27

Ο Θανάσης Αυγερινός υιοθετεί υβριστική ανάρτηση κατά Μητσοτάκη: «Το σωστό να λέγεται»

20.05.2026 20:27
thanasis avgerinos

Πρεμιέρα ως εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, έστω άτυπα προς ώρας, κάνει ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός.

Ο κ. Αυγερινός δραστηριοποιείται πλέον πιο ενεργά στα social media και σήμερα επέλεξε όχι μόνο να αναδημοσιεύσει μια υβριστική ανάρτηση στο Χ κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και να συμφωνήσει με το πνεύμα της, γράφοντας, «το σωστό να λέγεται»

Η ανάρτηση του χρήστη αναφέρει:

 «Παρακολουθουσατε ρε μ@λ….ες τη μιση Ελλαδα για τις λαμογιες του μαφιοζου του Μητσοτακη και δεν μπορειτε να μπουζουριασετε εναν τυπο για κατασκοπια εαν ειναι οπως τα λετε; Αντε στο διαολο γ…..οι απατεωνες οπεκεπεδες μου θελετε και βαθυστοχαστες αναλυσεις σε αναρτησεις». 

Ο Θανάσης Αυγερινός υιοθετεί υβριστικές αναρτήσεις κατά Μητσοτάκη: «Το σωστό να λέγεται»



Η ανάρτηση του χρήστη του X απαντά σε ανάρτηση άλλου χρήστη που υποστηρίζει ότι η ΕΥΠ γνωρίζει με ποιο τρόπο έρχεται ο Αυγερινός στην Ελλάδα και πως «κάνει στάσεις για καφέ στη Θράκη», αφήνοντας υποννοούμενα περί κατασκοπείας.

στιγμιοτυπο_οθονης_2026-05-20_183434

Ο Αυγερινός τρολάρει Καραχάλιο

Σε άλλη ανάρτησή του για τα περί «ρωσικής εντολής» στήριξης στην Καρυστιανού, για την οποία την κατηγορεί ο Νίκος Καραχάλιος, ο δημοσιογράφος αναφέρει πως ζήτησε από τον εισαγγελέα να κλητεύσει την… Μαρία Ζαχάροβα ως μάρτυρα.

Έτσι, μετά τη μήνυση που υπέβαλαν εναντίον του Καραχάλιου οι Καρυστιανού και Αυγερινός, ο τελευταίος σε ανάρτησή του, σχολίασε τα εξής: 

«Ζήτησα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να κλητεύσει, ως οφείλει, την επίσημη εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κα Μαρία Ζαχάροβα, για να καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια, ώστε να μας εξηγήσει τα αληθή γεγονότα σχετικά με το εάν και πώς ακριβώς θα μπορούσα να είμαι η “χείρα” της, κατά Καραχάλιο. Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία…».

Διαβάστε επίσης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαριστεί τον Αιμίλιο Χειλάκη και δεν το κάνει για κάποια θεατρική παράσταση

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού

Ο Φλωρίδης καλύπτει Τζαβέλλα, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «εκτροπή»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita_spitia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι δείχνει η διασπορά της μυστήριας δυσοσμίας – Ανάλυση Κολυδά

lianos-234
MEDIA

Survivor: Στον Σταύρο Φλώρο το έπαθλο των 250.000 ευρώ – Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το τέλος του παιχνιδιού

MITERAGRIVA
ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή Γρίβα: Το ξέσπασμα της μητέρας της για την παραπομπή των αστυνομικών – «Η απόφαση άργησε δύο χρόνια»

TROXAIA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Final Four 2026: Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ – Απαγόρευση συναθροίσεων και πορειών στο κέντρο της Αθήνας

olympus
ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διάσωση Ισπανού ορειβάτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

aftokinito_kinito_2005_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κινητό στο αυτοκίνητο: Εάν το έχω σε βάση και το χρησιμοποιώ κινδυνεύω με πρόστιμο;

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 21:51
akinita_spitia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι δείχνει η διασπορά της μυστήριας δυσοσμίας – Ανάλυση Κολυδά

lianos-234
MEDIA

Survivor: Στον Σταύρο Φλώρο το έπαθλο των 250.000 ευρώ – Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το τέλος του παιχνιδιού

MITERAGRIVA
ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή Γρίβα: Το ξέσπασμα της μητέρας της για την παραπομπή των αστυνομικών – «Η απόφαση άργησε δύο χρόνια»

1 / 3