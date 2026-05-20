Ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαριστεί τον Αιμίλιο Χειλάκη και δεν το κάνει για κάποια θεατρική παράσταση

Ο ηθοποιός που είναι στενός (και πολιτικός) φίλος του Αλέξης Τσίπρα έκανε μία απροσδόκητη αποκάλυψη/παραδοχή μιλώντας στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action24, προκαλώντας ένα θερμό ποστ με ευχαριστίες από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Χειλάκης είπε ότι το μόνο ρουσφέτι που έχει νόημα ειναι για θέματα υγείας και ο ίδιος γνωρίζει πως άνθρωποι που απευθύνθηκαν στον κ. Γεωργιάδη εξυπηρετήθηκαν.

Αυτό ήταν αρκετό για τη δημόσια αβρότητα, που ακολούθησε…

Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Αιμίλιο Χειλάκη και την @athinaisnega για αυτή τους την αναφορά σε μένα χθες στο @action24tv . Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπο μας που ζητάει την βοήθεια μας επειδή κάπου το σύστημα… pic.twitter.com/7mGUpkXuJ4 May 20, 2026

