«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση το επιτελείο του υπό ίδρυση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού παίρνει αποστάσεις από όλους όσοι εμφανίζονται δίπλα στην ίδια ή τους συνεργάτες της.

Στην ανακοίνωση εκ μέρους της Μαρίας Καρυστιανού και των συνεργατών της δείχνουν να αισθάνονται την ανάγκη να αποστασιοποιηθούν από όσους βρίσκονται δίπλα τους και έχουν πιθανότατα αμφιλεγόμενο παρελθόν ή δεν πληρούν κατά πάσα πιθανότητα τα στάνταρ που έχουν θέσει.

Στην ανακοίνωση αναφέρουν ότι: «Εκ μέρους του υπό ίδρυση Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών ξεκαθαρίζουμε ότι όσοι πολίτες πλησιάζουν την Μαρία Καρυστιανού ή τη δικηγόρο και στενό συνεργάτη της Μαρία Γρατσία και φωτογραφίζονται μαζί τους, ούτε στελέχη, ούτε συνεργάτες, ούτε υποψήφιοι του υπό διαμόρφωση Κινήματος είναι απαραίτητα, ό,τι και αν ισχυρίζονται οι ίδιοι. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Κίνημα, τα στελέχη και η επικεφαλής του για το παρελθόν ή τους τυχόν υπολογισμούς οποιουδήποτε».

Διαβάστε επίσης

Ο Φλωρίδης καλύπτει Τζαβέλλα, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «εκτροπή»

Aλέξης Τσίπρας: «Πώς να πούμε το καινούργιο κόμμα;» – Το γκάλοπ σε νέους και ποιο όνομα κέρδισε (video)

Αθώος ο Κασσελάκης, εκτεθειμένος ο Θύμιος Γεωργόπουλος – και όχι μόνο ο Θύμιος