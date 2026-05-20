Eurovision 2027: Οι πόλεις της Βουλγαρίας που θα «κονταροχτυπηθούν» για τον επόμενο διαγωνισμό

Για αρχή, τέσσερις πόλεις της Βουλγαρίας έχουν ήδη εκδηλώσει, επισήμως, ενδιαφέρον για την Eurovision 2027 έπειτα από την – απρόσμενη – νίκη της Dara με το «Bangaranga».

Η BNT, ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Βουλγαρίας, ως διοργανώτρια, αξιολογεί τις πιθανές πόλεις, βάσει των δυνατοτήτων τους, για την επόμενη-71η– διοργάνωση.

Μεταξύ των τεσσάρων πόλεων που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση του διακεκριμένου διαγωνισμού, η πρωτεύουσα, Σόφια, θεωρείται ευρέως ως ισχυρός υποψήφιος. Η Σόφια διαθέτει ισχυρές υποδομές που ευθυγραμμίζονται– όπως υποστηρίζεται- άριστα με τις υψηλές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU) για μια πόλη υποδοχής. Βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν τις εξαιρετικές διεθνείς συνδέσεις της, κυρίως μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σόφιας, το οποίο είναι η κύρια διεθνής πύλη της χώρας.

Η πόλη διαθέτει σημαντική ξενοδοχειακή υποδομή για να φιλοξενήσει τις χιλιάδες εκπροσώπους, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και φανς που αναμένεται να συρρεύσουν. Σημαντικό πλεονέκτημα για την υποψηφιότητα της Σόφιας είναι η Arena Sofia , παλαιότερα γνωστή ως Arena Armeec. Αυτή η πολυχρηστική κλειστή αρένα έχει χωρητικότητα συναυλιών έως 17.906 θεατών, καλύπτοντας άνετα την ελάχιστη απαίτηση της EBU για 10.000 συμμετέχοντες για έναν χώρο της Eurovision. Επιπλέον, η Arena Sofia έχει προηγούμενη εμπειρία με μια μεγάλη διοργάνωση της Eurovision, έχοντας φιλοξενήσει με επιτυχία τον Παιδικό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2015, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να διαχειρίζεται παραγωγές μεγάλης κλίμακας.

Υποψηφιότητα έχει υποβάλει η τρίτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας και σημαντικό θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα, η Βάρνα. Εμφανίζει όμως ένα ντεσαβαντάζ καθώς ο κύριος προτεινόμενος χώρος, το Παλάτι Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει χωρητικότητα συναυλιών περίπου 6.000 θεατών, η οποία προς το παρόν δεν ανταποκρίνεται στην ελάχιστη απαίτηση της EBU που είναι 10.000.

Η Φιλιππούπολη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα, μεταδίδουν ιστοσελίδες στοχοπροσηλωμένες στον θεσμό της EBU. Αλλά το Kolodruma, ένα πολυλειτουργικό κλειστό στάδιο στη Φιλιππούπολη, έχει χωρητικότητα 7.500 θεατών, επίσης κάτω από το ελάχιστο πλαφόν που ορίζει η EBU.

Το Μπουργκάς, το οποίος επίσης βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς το Arena Burgas δηλώνεται με χωρητικότητα συναυλιών έως και 15.000 ατόμων, καθιστώντας το μια βιώσιμη επιλογή όσον αφορά το μέγεθος του χώρου.

Οι προδιαγραφές της EBU για την- εκάστοτε- πόλη φιλοξενίας του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού είναι εκτεταμένες και συμπεριλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα κατάλληλου χώρου για περίπου οκτώ εβδομάδες, ισχυρή υποστήριξη υλικοτεχνικών παροχών και διευκολύνσεων αλλά και υποδομών, καλές διεθνείς συνδέσεις (πυκνή και οργανωμένη προσβασιμότητα, κυρίως μέσω αερομεταφορών) και επάρκεια σε επιλογές διαμονής.

Ο Υπουργός Πολιτισμού Εβτίμ Μιλόσεφ δήλωσε- αναφέρει το ESC Today- ότι όλες οι επιλογές θα εξεταστούν προσεκτικά πριν από τη λήψη τελικής απόφασης, διασφαλίζοντας ότι η φιλοξενία της Eurovision από τη Βουλγαρία θα είναι εξαιρετικού επιπέδου.

Η τελική απόφαση για την πόλη υποδοχής θα ληφθεί από την EBU σε συνεργασία με την BNT και την βουλγαρική κυβέρνηση, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση όλων των υποψηφιοτήτων.

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ3: Η διπλωματία της Eurovision στην εκπομπή «Σύνορα» (22/5)

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν θα τραγουδήσει για τον Στίβεν Κολμπέρτ στο σημερινό – προτελευταίο – «The Late Show» του CBS

Έπος: Ιρανός πάρουσιαστής πυροβόλησε σημαία των ΗΑΕ μέσα στο στούντιο (Video)