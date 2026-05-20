Ο Μπρους Σπρίνγκστιν θα τραγουδήσει για τον Στίβεν Κολμπέρτ στο σημερινό – προτελευταίο – «The Late Show» του CBS

Το «αφεντικό» θα τα πει σήμερα το βράδυ με τον Στίβεν Κολμπέρ στην προτελευταία εκπομπή «The Late Show» του CBS. Χθες στην κλασική μπλε ρουά πολυθρόνα του καλεσμένου είχε καθίσει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν, αντί αποχαιρετισμού στον παρουσιαστή και στο δημοφιλές τοκ σόου θα πει και κάποια τραγούδια του.

Αύριο (21/5) το «The Late Show» θα βγει στον αέρα για τελευταία φορά καθώς το CBS από πέρσι είχε ανακοινώσει ότι θα το καταργήσει και ήδη έχει έτοιμο το πρόγραμμα που θα το διαδεχθεί.

«Το “The Late Show With Stephen Colbert” θα τερματίσει την ιστορική του πορεία τον Μάιο του 2026, στο τέλος της σεζόν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το CBS. «Θεωρούμε τον Στίβεν Κολμπέρ αναντικατάστατο και θα αποσύρουμε το πρόγραμμα. Είμαστε υπερήφανοι που ο Στιβεν αποκάλεσε το CBS σπίτι του. Αυτός και η εκπομπή θα μείνουν στη μνήμη μας στο πάνθεον των μεγάλων που κοσμούσαν την τηλεόραση αργά το βράδυ».

Ο Κολμπέρ όταν έγινε γνωστό ότι το τηλεοπτικό δίκτυο καταργεί το τοκ σόου, σε συνέντευξη του – στο περιοδικό GQ – είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι η εκπομπή του «κόβεται» για πολιτικούς λόγους και δεικτικά σχολίασε πως «είναι η πρώτη νούμερο 1 εκπομπή που καταργείται» στα μέχρι τώρα χρονικά.

Τα τελευταία εννέα χρόνια, το «The Late Show with Stephen Colbert» κατείχε την πρώτη θέση στην κατηγορία των βραδινών εκπομπών, ξεπερνώντας τον ανταγωνισμό από τους φίλους του Τζίμι Κίμελ στο ABC και Τζίμι Φάλον NBC, μεταξύ άλλων ανταγωνιστών που εμφανίστηκαν την τελευταία δεκαετία. Διόλου τυχαία το «The late show» τιμήθηκε με το ΕΜΜΥ της τυπολογίας του ως η καλύτερη σειρά τοκ σόου για το 2025.

Οι αντιδράσεις κατά του CBS για την κατάργηση του προγράμματος συνεχίζονται. «Σταματήσαμε να παρακολουθούμε το CBS News όταν μετατράπηκε σε «ντουντούκα». Θα διακόψουμε τη συνδρομή στο Paramount+ μόλις σταματήσει το τοκ σόου με τον Κολμπέρ» αναρτησε χρήστης του ίντερνετ που δεν αποκάλυψε τα στοιχεία του και ένας άλλος έγραψε πως «η τηλεθέαση μετράει. Αλλάξτε κανάλι. Αυτό θα “πονέσει” την Paramount».

