Η… ντρίμπλα της Καρύδη όταν «μυρίστηκε» ερώτηση για τον Αθερίδη: «Σ’ αγαπώ, γεια σου!»

Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Θοδωρής Αθερίδης στην οποία αναφέρθηκε και στο τέλος της σχέσης του με τη Σμαράγδα Καρύδη, η ηθοποιός βρέθηκε στην παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου.

Στη συνέχεια έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών που τη ρώτησαν για τα επαγγελματικά της σχέδια. Ωστόσο τον λόγο πήρε ένας ρεπόρτερ που από την εισαγωγή φάνηκε ότι θα έθετε μια πιο προσωπικη ερώτηση.

Η Σμαράγδα Καρύδη…. ψυχανεμίστηκε ότι μάλλον θα είχε σχέση με τον Θοδωρή Αθερίδη και πολύ γλυκά και ευγενικά δεν τον άφησε να συνεχίσει:

«Δεν θέλω να σας απαντήσω σε κάτι που δεν έχει σχέση με το Εθνικό Θέατρο και για αυτό δεν θέλω να συνεχίσεις να με ρωτήσεις τίποτα άλλο. Σ’ αγαπώ… γεια σου, γεια σου» είπε η ηθοποιός και έφυγε χαμογελώντας.

