ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:39
Sarah Jessica Parker: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 29 χρόνια γάμου με τον Matthew Broderick

Είκοσι εννέα χρόνια παντρεμένοι συμπλήρωσαν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ, με τη διάσημη ηθοποιό να κάνει μία ανάρτηση στα social media για την επέτειο του γάμου τους.

Η σταρ του Sex and the City δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram και απευθυνόμενη στον σύζυγό της, η ηθοποιός έγραψε στην ανάρτησή της: «19 Μαΐου 1997 – 19 Μαΐου 2026. Είκοσι εννέα χρόνια. Και συνεχίζουμε. Σε εσένα, αγάπη μου. Με το αγαπημένο σου συγκρότημα να με συνοδεύει για να σου τραγουδήσουμε. Εμάς. Για πάντα νέοι. Φιλιά, Η σύζυγός σου, Σάρα Τζέσικα».

