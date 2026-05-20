ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 11:00
Αθώος ο Κασσελάκης, εκτεθειμένος ο Θύμιος Γεωργόπουλος – και όχι μόνο ο Θύμιος

Ξεσπαθώνουν στα σόσιαλ μίντια οι φίλοι και συνοδοιπόροι του Στέφανου Κασσελάκη – και μάλλον σε αυτή την περίπτωση έχουν δίκιο!

Διότι ο πρόεδρος των Δημοκρατών (άλλοτε Κίνημα Δημοκρατίας) αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση του πόθεν έσχες – έτσι κι αλλιώς ήταν μία τρελή τρελή ιστορία αυτή. Ο άνθρωπος πήγε αφελώς και ηλιθίως μάλλον να δανείσει τον ΣΥΡΙΖΑ και έμπλεξε.

Το θέμα όμως δεν είναι μόνο ότι αθωώθηκε ο Κασσελάκης.

Το θέμα είναι ότι εκτέθηκε ο τότε οικονομικός υπεύθυνος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε «δώσει» τον Κασσελάκη: Ο Θύμιος Γεωργόπουλος θεωρήθηκε από το δικαστήριο μη αξιόπιστος μάρτυρας. Για όσους δεν ξέρουν τον Θύμιο Γεωργόπουλο, σας ενημερώνω ότι είχε στενούς δεσμούς με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθότι στο κόμμα δούλευαν κάτι συγγενείς του.

Αλλά έχει κι άλλο ενδιαφέρον ο Θύμιος: Πρωτοστατεί, κατά πως φαίνεται στην αυτό-οργάνωση του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε στη Μεσσηνία να φτιάξει τον πυρήνα και η παρουσία του προκάλεσε ένα κακό χαμό με παλιούς και νέους φίλους του Τσίπρα. Τελικά ο «πυρήνας» ο μεσσηνιακός ναυάγησε στον… κόλπο.

Βέβαια αυτό δεν τον εμποδίζει να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των εκδηλώσεων του πρώην πρωθυπουργού.

Τα γνωρίζει άραγε ο Αλέξης Τσίπρας αυτά τα τελευταία ή δεν τον ενδιαφέρει;

