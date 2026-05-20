Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

Καλημέρα σας

Διαβάζω στην ειδησεογραφία των τελευταίων δύο 24ώρων ότι ο Τραμπ σκέφτεται, εξετάζει, «τρώγεται» να επιτεθεί ξανά, λέει, στο Ιράν.

Μα, καλά, δεν είδε ότι το ελληνικό ΚΥΣΕΑ «τέλειωσε» μόνο του τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εξ ου και απέσυρε τους patriot από την Κάρπαθο και την Belhara από την Κύπρο; Υποτίθεται ότι έληξε ο συναγερμός, δεν υπάρχει κίνδυνος και γι’ αυτό γυρίσαμε τα όπλα πίσω.

Εκτός κι αν ο Παπασταύρου που δίνει συνεντεύξεις σε κολλητούς του Τραμπ – αποθεώνοντας τον Τραμπ και κερδίζοντας θέση στα σόσιαλ του Τραμπ – γνωρίζει «από μέσα» που λέμε, ότι ο Τραμπ δεν πρόκειται να επιτεθεί, αλλά κάνει τα γνωστά απεγνωσμένα επικοινωνιακά παιχνίδια.

Γκελ της Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Σε κάποιες τοπικές δημοσκοπήσεις που κάνουν εταιρείες στη Θεσσαλονίκη (και στην Κεντρική Μακεδονία ευρύτερα), βγαίνει δεύτερη η Καρυστιανού! Με τρίτο πότε το ΠΑΣΟΚ και πότε τον Βελόπουλο! Τον Αλέξη Τσίπρα δεν τον μετρούν ακόμα, αναμένοντας το κόμμα του – την Καρυστιανού τη βάζουν λόγω τοπικού ενδιαφέροντος.

Το περίεργο είναι πως ο Βελόπουλος αντέχει ακόμα στην περιοχή αυτή, αν και η γενικότερη πρόβλεψη είναι πως θα (συμ)πιεστεί από το κόμμα Καρυστιανού, που «χτυπάει» σε μεγάλο βαθμό τα ίδια κοινά.

Το σενάριο να παίρνει και από το ΠΑΣΟΚ η Καρυστιανού, δεν το «αγοράζω».

Αντιθέτως, βλέπω τη μεγάλη ζημιά να την παθαίνει η ΝΙΚΗ. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, στην απέναντι πλευρά του πολιτικού φάσματος, παρατηρείται να μετακινούνται στελέχη αυτού του κόμματος προς το νέο πολιτικό φορέα.

Σε κάθε περίπτωση, πολλά συμπεράσματα θα μπορέσουμε να βγάλουμε την Πέμπτη, κατά την εκδήλωση για την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος Καρυστιανού.

Ο πολιορκητικός κριός «Σαουλίδης» και οι δηλώσεις «δώρο» από Άννα και Παύλο

Στη Θεσσαλονίκη πάντως, η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα εναποθέτει πολλές ελπίδες στον Αντώνη Σαουλίδη, καθώς εκτιμά ότι ο χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι εξαιρετικά ευάλωτος και θα «τσουρνέψει» αριστερόστροφες δυνάμεις από το Κίνημα, το οποίο δείχνει και πάλι τάσεις εσωστρέφειας και κρίσης στρατηγικής.

Βλέπετε αυτές οι δηλώσεις που έκαναν η Διαμαντοπούλου και ο Γερουλάνος, κυρίως σχετικά με το εάν μπορεί να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ μετεκλογικά, μπέρδεψαν το μήνυμα του συνεδρίου.

Όπως το βλέπω, κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά του Αλέξη Τσίπρα, που θέλει να εμφανιστεί ως η κυρίαρχη δύναμη έκφρασης της σκληρού αντιδεξιού/αντικυβερνητικού ρεύματος στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και μόνο να δείχνει ο πρόεδρος Αλέξης τις αμφίσημες δηλώσεις της Διαμαντοπούλου για τις μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ, αρκεί για να κερδίσει εκείνος όσους/όσες επιμένουν στην τιμωρία της σημερινής κυβέρνησης και αναζητούν έναν ισχυρό αντίπαλο του Μητσοτάκη.

Η στήριξη από Δούκα

Και μιας και λέμε για το ΠΑΣΟΚ, ακόμα ψάχνω να βρω δηλώσεις κορυφαίων στελεχών, που να στηρίζουν δυναμικά και κατηγορηματικά τον Νίκο Ανδρουλάκη έναντι των επιθέσεων από τη ΝΔ. Ό,τι άποψη και να έχεις σε επιμέρους, δεν γίνεται να μην στηρίζεις τον αρχηγό του κόμματός σου όταν δέχεται τέτοια επίθεση. Όμως πέραν του Χάρη Δούκα που μίλησε για «προσπάθεια πολιτικής δολοφονίας» και για «τοξικότητα και δηλητήριο», ουδείς εκ των προβεβλημένων, απάντησε με οξύ τρόπο στην κυβέρνηση.

Το ότι στη Χαριλάου λένε για κάποιους κορυφαίους παράγοντες του Κινήματος ότι δεν βγαίνουν στις τηλεοράσεις, παρά μόνον για να βάλουν τη δική του ατζέντα και όχι να προβάλλουν και να υπερασπιστούν το ΠΑΣΟΚ, είναι ένα θέμα που θα το βρούμε στη συνέχεια, κρατήστε το.

Η ντε φάκτο διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη, αλλά ξέχασε να κάνει το ίδιο και με τον Δημήτρη Χατζησωκράτη. Τον οποίο αποδοκίμασε για τις δηλώσεις του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διαλυθεί και να περάσουν τα περιουσιακά του στοιχεία στο νέο κόμμα Τσίπρα. Έμεινε μόνο στην πολιτική αποδοκιμασία.

Βέβαια, έτσι όπως το πράγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυτοδιαλυθεί ντε φάκτο – δεν χρειάζεται να γίνει και… ντε γιούρε αυτό.

Ένας ένας από αυτούς που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα και είναι ευπρόσδεκτοι φεύγουν κι αφήνουν πίσω τους συντρίμμια, απογοητευμένους και… αγρίμια. Χθες έφυγε ως και ο γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης.

Προφανώς όσοι φεύγουν δεν θα πάνε σε κανένα συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που κληθεί να αποφασίσει την αυτοδιάλυση ή την αναστολή. Αυτό θα το αποφασίσουν όσοι μείνουν πίσω επειδή δεν τους θέλει ο Τσίπρας.

Το εάν θα κατέβουν σε εκλογές αυτοί που θα μείνουν θα το αποφασίσουν όταν δουν πόσοι είναι και τι μπορούν να καταφέρουν – άλλοι μπορεί να το επιχειρήσουν και άλλοι να πάνε σπίτια τους. Τόσο απλό…

Back2Back παρουσία του Πρωθυπουργού σε Coca Cola 3E και ΣΕΤΕ

Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής PET στο εργοστάσιο Σχηματαρίου της Coca‑Cola Τρία Έψιλον βρέθηκε πλήθος του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου της χώρας, μία επένδυση της τάξης των 20 εκατ. ευρώ.

Τη νέα γραμμή εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου. Από τον επιχειρηματικό κόσμο πέραν φυσικά των ανώτατων διοικητικών στελεχών της Coca Cola Τρία Έψιλον, παρόντες ήταν μεταξύ άλλων και ο επικεφαλής της Metro (My Market) Αριστοτέλης Παντελιάδης και της Μασούτης, Ιωάννης Μασούτης.

Πάντως ο Πρωθυπουργός έχει πυκνώσει της εμφανίσεις και στο επιχειρηματικό «πεδίο» τελευταία καθώς μία μέρα πριν είχε παρουσία και στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ.

Συνωστισμός ξένων funds γύρω από τη ΔΕΗ πλέον

Στην αγορά λένε πως η πρόσφατη υπερκάλυψη της αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ δεν προκάλεσε μόνο χαμόγελα στο οικονομικό επιτελείο, αλλά και αρκετή κινητικότητα πίσω από κλειστές πόρτες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεγάλα ξένα funds, που μέχρι πρότινος κρατούσαν επιφυλακτική στάση απέναντι στην ελληνική αγορά, εμφανίζονται τώρα πρόθυμα να «χτίσουν» πιο μόνιμες θέσεις στην εταιρία, βλέποντας ότι το ενεργειακό παιχνίδι στην περιοχή αλλάζει ταχύτατα.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται μόνο στους αριθμούς της αύξησης κεφαλαίου. Κακές γλώσσες της αγοράς επιμένουν ότι αρκετοί παραδοσιακοί παίκτες της ενέργειας αιφνιδιάστηκαν από τη δυναμική που έδειξε η ΔΕΗ στο εξωτερικό και κυρίως από το πόσο εύκολα «μάζεψε» ισχυρά χαρτοφυλάκια. Κάποιοι μάλιστα θεωρούσαν πως η συγκυρία της διεθνούς αβεβαιότητας θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για νέες τοποθετήσεις στην Ελλάδα.

Αντίθετα, φαίνεται ότι συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί νέο κύκλο συζητήσεων για το ποιος τελικά θα κυριαρχήσει στον ενεργειακό χάρτη της επόμενης πενταετίας. Γιατί όταν ξένα κεφάλαια τέτοιου μεγέθους μπαίνουν τόσο επιθετικά στο παιχνίδι, δύσκολα το κάνουν μόνο για μια «γρήγορη βόλτα».

