search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 08:11
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

20.05.2026 06:20

«Φιλί ζωής» μεταβατικής περιόδου στην εκτός σχεδίου δόμηση: Το νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό και η παγίδα των στρεμμάτων

20.05.2026 06:20
xwrotaxia

Ριζικές ανατροπές αλλά και κρίσιμα μεταβατικά «παράθυρα» φέρνει το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα από τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Μπροστά στον κίνδυνο ολικού παγώματος της οικοδομικής δραστηριότητας και της απαξίωσης της μικροϊδιοκτησίας, η κυβέρνηση αναγκάζεται να ανοίξει μια «βαλβίδα αποσυμπίεσης», δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία για την έκδοση οικοδομικών αδειών με το παλαιό καθεστώς, πριν οι νέοι αυστηροί περιορισμοί κλειδώσουν οριστικά τον χάρτη της χώρας.

Η επίσημη γραμμή του ΥΠΕΝ: Περιορισμοί με «ασφάλεια δικαίου»

Περιγράφοντας τη φιλοσοφία της ρύθμισης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, έχει ξεκαθαρίσει ότι στόχος της μεταβατικής περιόδου είναι να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ζωή.

«Θέτουμε πολλούς, νέους περιορισμούς και ταυτόχρονα διαφυλάττουμε –κατά το δυνατόν– εύλογα, ιδιοκτησιακά δικαιώματα», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι προσωρινές διατάξεις έρχονται να δώσουν λύσεις στις νομικές ασάφειες και να δημιουργήσουν ασφάλεια δικαίου, μέχρι να ολοκληρωθεί ο οργανωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ).

Στο ίδιο μήκος κύματος, η ηγεσία του Υπουργείου και οι αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς υπογραμμίζουν ότι η νέα φιλοσοφία του πλαισίου φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Ωστόσο, για την αγορά, αυτή η μεταβατική φάση αποτελεί ένα σαφές σήμα ότι τα περιθώρια στενεύουν οριστικά.

Πώς λειτουργεί το «παράθυρο» των προεγκρίσεων

Σύμφωνα με το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), οι ιδιοκτήτες που θέλουν να προλάβουν τις επερχόμενες ανατροπές και να προστατεύσουν την αξία της γης τους, οφείλουν να κινηθούν εντός των μεταβατικών ορίων. Η υποβολή αίτησης για προέγκριση οικοδομικής άδειας εξασφαλίζει ένα σταθερό χρονικό παράθυρο 1 έως 2 ετών.

Μέσα σε αυτή τη διετία, ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τις αρχιτεκτονικές μελέτες, να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις (Δασαρχείο, Αρχαιολογία) και να εκδώσει την οριστική οικοδομική άδεια. Μόλις αυτή εκδοθεί, «κλειδώνει» το παλαιό καθεστώς και παρέχεται επιπλέον 4ετής ισχύς για την ολοκλήρωση του έργου. Παράλληλα, το Υπουργείο τρέχει τις διαδικασίες ώστε έως τις 30 Ιουνίου 2026 να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μεγάλο κύμα της καταγραφής του οδικού δικτύου, που θα κρίνει ποια εκτός σχεδίου οικόπεδα έχουν τελικά δικαίωμα πρόσοψης και δόμησης.

Το «μπλόκο» των 5 ταχυτήτων και η εκτίναξη στα 16 στρέμματα

Η ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση των ιδιοκτητών προκύπτει από το γεγονός ότι το τοπίο μετά τη θεσμοθέτηση του νέου Χωροταξικού θα είναι απαγορευτικό για τη μικρή και μεσαία τουριστική δόμηση. Το νέο σχέδιο χωρίζει τη χώρα σε 5 ζώνες (από τις κορεσμένες έως τις μη αναπτυγμένες) και αλλάζει δραματικά τα ελάχιστα όρια αρτιότητας για την ανέγερση νέων ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων εκτός σχεδίου:

  • Στις Περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Κορεσμένες): Το ελάχιστο όριο εκτινάσσεται στα 16 στρέμματα (από 4 ή 6 που ίσχυαν).
  • Στις Ανεπτυγμένες περιοχές: Το όριο ανεβαίνει στα 12 στρέμματα.
  • Στις Αναπτυσσόμενες περιοχές: Η αρτιότητα καθορίζεται στα 8 στρέμματα.

Αυτό σημαίνει ότι η μικρομεσαία οικογενειακή τουριστική επιχείρηση, που μέχρι σήμερα μπορούσε να αναπτυχθεί σε ένα οικόπεδο 4 ή 6 στρεμμάτων στην επαρχία, πετάγεται εκτός κάδρου, αφήνοντας χώρο μόνο για μεγάλους επενδυτικούς ομίλους που διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια να αγοράσουν τεράστιες εκτάσεις γης.

Όπως προκύπτει από τις επίσημες κυβερνητικές παραδοχές, το μεταβατικό διάστημα δεν δίνεται ως πράξη γενναιοδωρίας, αλλά ως μια αναγκαστική υποχώρηση για να μην απαξιωθεί βίαια η μικρή ιδιοκτησία και να μην τιναχθούν στον αέρα τουριστικά project που βρίσκονται στα σκαριά. Για τους ιδιοκτήτες εκτάσεων εκτός σχεδίου, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Οι δηλώσεις για «διαφύλαξη των δικαιωμάτων» έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και όποιος δεν αξιοποιήσει το παράθυρο των προεγκρίσεων, κινδυνεύει να δει ένα οικόπεδο-φιλέτο να μετατρέπεται μέσα σε μια νύχτα σε απλό, μη οικοδομήσιμο χωράφι.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΟΙΚ: Μάχη Τσίπρα – Ανδρουλάκη για τις περισσότερες ανέξοδες υποσχέσεις

Moody’s: Ενισχύεται η πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα – Τα τέσσερα εκλογικά σενάρια και οι συνέπειες για την οικονομία

Έτοιμη για το σενάριο του «Αρμαγεδδώνα» η Ryanair – «Θα καταρρεύσουν» οι μικρότερες αεροπορικές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kovesi_delfi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέοι κυβερνητικοί «πονοκέφαλοι», ελέω Κοβέσι

akinita_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφιάλτης η αγορά ακινήτων στην Αθήνα: Χρειάζονται μισθοί 12 ετών για δυάρι 50 τ.μ.

margarita_mitilineou
LIFESTYLE

Μαργαρίτα Μυτιληναίου για Στέφανο Ληναίο: Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών

china new
ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρακτώδεις βροχές στην Κίνα: 22 νεκροί, 20 αγνοούμενοι

lebanon_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί με 19 νεκρούς – Συγκρούσεις Χεζμπολάχ με IDF

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

giatros2
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αυστραλία: Πρώην γιατρός ελληνικής καταγωγής αντιμέτωπος με 148 κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 08:10
kovesi_delfi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέοι κυβερνητικοί «πονοκέφαλοι», ελέω Κοβέσι

akinita_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφιάλτης η αγορά ακινήτων στην Αθήνα: Χρειάζονται μισθοί 12 ετών για δυάρι 50 τ.μ.

margarita_mitilineou
LIFESTYLE

Μαργαρίτα Μυτιληναίου για Στέφανο Ληναίο: Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών

1 / 3