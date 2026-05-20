«Φιλί ζωής» μεταβατικής περιόδου στην εκτός σχεδίου δόμηση: Το νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό και η παγίδα των στρεμμάτων

Ριζικές ανατροπές αλλά και κρίσιμα μεταβατικά «παράθυρα» φέρνει το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα από τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Μπροστά στον κίνδυνο ολικού παγώματος της οικοδομικής δραστηριότητας και της απαξίωσης της μικροϊδιοκτησίας, η κυβέρνηση αναγκάζεται να ανοίξει μια «βαλβίδα αποσυμπίεσης», δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία για την έκδοση οικοδομικών αδειών με το παλαιό καθεστώς, πριν οι νέοι αυστηροί περιορισμοί κλειδώσουν οριστικά τον χάρτη της χώρας.

Η επίσημη γραμμή του ΥΠΕΝ: Περιορισμοί με «ασφάλεια δικαίου»

Περιγράφοντας τη φιλοσοφία της ρύθμισης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, έχει ξεκαθαρίσει ότι στόχος της μεταβατικής περιόδου είναι να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ζωή.

«Θέτουμε πολλούς, νέους περιορισμούς και ταυτόχρονα διαφυλάττουμε –κατά το δυνατόν– εύλογα, ιδιοκτησιακά δικαιώματα», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι προσωρινές διατάξεις έρχονται να δώσουν λύσεις στις νομικές ασάφειες και να δημιουργήσουν ασφάλεια δικαίου, μέχρι να ολοκληρωθεί ο οργανωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ).

Στο ίδιο μήκος κύματος, η ηγεσία του Υπουργείου και οι αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς υπογραμμίζουν ότι η νέα φιλοσοφία του πλαισίου φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Ωστόσο, για την αγορά, αυτή η μεταβατική φάση αποτελεί ένα σαφές σήμα ότι τα περιθώρια στενεύουν οριστικά.

Πώς λειτουργεί το «παράθυρο» των προεγκρίσεων

Σύμφωνα με το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), οι ιδιοκτήτες που θέλουν να προλάβουν τις επερχόμενες ανατροπές και να προστατεύσουν την αξία της γης τους, οφείλουν να κινηθούν εντός των μεταβατικών ορίων. Η υποβολή αίτησης για προέγκριση οικοδομικής άδειας εξασφαλίζει ένα σταθερό χρονικό παράθυρο 1 έως 2 ετών.

Μέσα σε αυτή τη διετία, ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τις αρχιτεκτονικές μελέτες, να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις (Δασαρχείο, Αρχαιολογία) και να εκδώσει την οριστική οικοδομική άδεια. Μόλις αυτή εκδοθεί, «κλειδώνει» το παλαιό καθεστώς και παρέχεται επιπλέον 4ετής ισχύς για την ολοκλήρωση του έργου. Παράλληλα, το Υπουργείο τρέχει τις διαδικασίες ώστε έως τις 30 Ιουνίου 2026 να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μεγάλο κύμα της καταγραφής του οδικού δικτύου, που θα κρίνει ποια εκτός σχεδίου οικόπεδα έχουν τελικά δικαίωμα πρόσοψης και δόμησης.

Το «μπλόκο» των 5 ταχυτήτων και η εκτίναξη στα 16 στρέμματα

Η ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση των ιδιοκτητών προκύπτει από το γεγονός ότι το τοπίο μετά τη θεσμοθέτηση του νέου Χωροταξικού θα είναι απαγορευτικό για τη μικρή και μεσαία τουριστική δόμηση. Το νέο σχέδιο χωρίζει τη χώρα σε 5 ζώνες (από τις κορεσμένες έως τις μη αναπτυγμένες) και αλλάζει δραματικά τα ελάχιστα όρια αρτιότητας για την ανέγερση νέων ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων εκτός σχεδίου:

Στις Περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Κορεσμένες): Το ελάχιστο όριο εκτινάσσεται στα 16 στρέμματα (από 4 ή 6 που ίσχυαν).

Το ελάχιστο όριο εκτινάσσεται στα 16 στρέμματα (από 4 ή 6 που ίσχυαν). Στις Ανεπτυγμένες περιοχές: Το όριο ανεβαίνει στα 12 στρέμματα.

Το όριο ανεβαίνει στα 12 στρέμματα. Στις Αναπτυσσόμενες περιοχές: Η αρτιότητα καθορίζεται στα 8 στρέμματα.

Αυτό σημαίνει ότι η μικρομεσαία οικογενειακή τουριστική επιχείρηση, που μέχρι σήμερα μπορούσε να αναπτυχθεί σε ένα οικόπεδο 4 ή 6 στρεμμάτων στην επαρχία, πετάγεται εκτός κάδρου, αφήνοντας χώρο μόνο για μεγάλους επενδυτικούς ομίλους που διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια να αγοράσουν τεράστιες εκτάσεις γης.

Όπως προκύπτει από τις επίσημες κυβερνητικές παραδοχές, το μεταβατικό διάστημα δεν δίνεται ως πράξη γενναιοδωρίας, αλλά ως μια αναγκαστική υποχώρηση για να μην απαξιωθεί βίαια η μικρή ιδιοκτησία και να μην τιναχθούν στον αέρα τουριστικά project που βρίσκονται στα σκαριά. Για τους ιδιοκτήτες εκτάσεων εκτός σχεδίου, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Οι δηλώσεις για «διαφύλαξη των δικαιωμάτων» έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και όποιος δεν αξιοποιήσει το παράθυρο των προεγκρίσεων, κινδυνεύει να δει ένα οικόπεδο-φιλέτο να μετατρέπεται μέσα σε μια νύχτα σε απλό, μη οικοδομήσιμο χωράφι.

