ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 13:50
19.05.2026 12:24

Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» από την τεχνική ηγεσία ο Μπενίτεθ – Πρώτο φαβορί ο Νέστρουπ

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για την αλλαγή σελίδας στην τεχνική ηγεσία του, καθώς μέσα στην Τρίτη (19/5) αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά το «διαζύγιο» με τον Ράφα Μπενίτεθ, έπειτα από επτά μήνες παρουσίας του Ισπανού στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν ουσιαστικά κλείσει από το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν άνθρωπος του 66χρονου τεχνικού βρέθηκε στην Αθήνα για να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της αποχώρησης.

Απομένει πλέον μόνο το τυπικό σκέλος των υπογραφών, με τη συμφωνία να προβλέπει αποζημίωση που ξεπερνά συνολικά τα 4,5 εκατ. ευρώ (συν 2,5 εκατ. ευρώ τα δεδουλευμένα της φετινής σεζόν), χωρίς να υπολογίζονται τα χρήματα που θα καταβληθούν και στο επιτελείο του.

Την ίδια ώρα, οι «πράσινοι» έχουν προχωρήσει ήδη το θέμα του διαδόχου του, με τον Δανό Γιάκομπ Νέστρουπ να έχει αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα. Ο 38χρονος πρώην τεχνικός της Κοπεγχάγης θεωρείται πως ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ που αναζητούσε ο Παναθηναϊκός: Νέος, φιλόδοξος, με εμπειρία πρωταθλητισμού και φιλοσοφία κυριαρχικού ποδοσφαίρου.

Στη λίστα υπήρχαν επίσης οι Σεργκέι Ρεμπρόφ και Ντέγιαν Στάνκοβιτς, όμως η υπόθεση Νέστρουπ δείχνει πλέον να μπαίνει στην τελική της φάση, με πιθανές εξελίξεις έως το τέλος της εβδομάδας.

