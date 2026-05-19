Τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς όλα δείχνουν πως πλησιάζει το φινάλε της παρουσίας του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της ομάδας, ο οποίος σημάδεψε με την παρουσία του τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Η «Daily Mail» αποκάλυψε πρώτη την επικείμενη αποχώρηση του Καταλανού τεχνικού, με το «Athletic» να επιβεβαιώνει το σχετικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Γκουαρδιόλα αναμένεται να αποχωρήσει από τη Σίτι μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο δέκα ετών στο Μάντσεστερ.

Την ίδια στιγμή, ως επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία εμφανίζεται ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα. Ο Ιταλός προπονητής βρίσκεται εκτός πάγκων τους τελευταίους μήνες, μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Τσέλσι.

Σημειώνεται ότι, από την πλευρά της η Σίτι υποστηρίζει πως ο Γκουαρδιόλα έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, και ελπίζει να παραμείνει προπονητής.

Ο Γκουαρδιόλα πρόσθεσε πρόσφατα ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή του, καθώς με την κατάκτηση του FA Cup έφτασε συνολικά τα 20 τρόπαια με τους Citizens μέσα σε μία δεκαετία. Παράλληλα, έχει μπροστά του τη δυνατότητα να διεκδικήσει ακόμη μία Premier League και να ολοκληρώσει το εγχώριο τρεμπλ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Σίτι, ο Καταλανός τεχνικός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Αγγλίας και παραμένει στη μάχη για το έβδομο, τρία FA Cup, τρία Community Shield, πέντε League Cup, ένα UEFA Super Cup, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το Champions League της περιόδου 2022-23.

