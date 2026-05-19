search
ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 01:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.05.2026 00:07

ΗΠΑ: Κυρώσεις σε βάρος αξιωματούχων και της υπηρεσίας πληροφοριών της Κούβας

19.05.2026 00:07
Ο Τραμπ επανέφερε την Κούβα στη λίστα με τις χώρες που «υποστηρίζουν την τρομοκρατία» - Media

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 18/5, ότι πρόσθεσε την κύρια υπηρεσία πληροφοριών της Κούβας, τη Dirección de Inteligencia, όπως και περίπου δέκα υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας, στον κατάλογο των οντοτήτων και προσώπων σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών διευκρίνισε σε ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος της Κουβανικής Εθνοσυνέλευσης και του Συμβουλίου του Κράτους Εστεμπάν Λάσο, καθώς και τρεις υπουργοί – Δικαιοσύνης, Ενέργειας και Επικοινωνιών – περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο.

Τέσσερις Κουβανοί στρατηγοί, ανάμεσά τους ο επικεφαλής της αντικατασκοπείας του στρατού Χοσέ Μιγκέλ Γκόμες ντελ Βαλίν, ο οποίος είναι και βουλευτής, περιλαμβάνονται στα πρόσωπα που προστέθηκαν πολύ πρόσφατα στον κατάλογο.

Μια εγγραφή στον κατάλογο της OFAC απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρία των ΗΠΑ, ή σε οποιαδήποτε εταιρία που έχει θυγατρική στις Ηνωμένες Πολιτείες, να εμπορεύεται ή να συναλλάσσεται με τα πρόσωπα ή τις εταιρίες σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Αυτό ισχύει επίσης και για τις ξένες εταιρίες ή τους ξένους πολίτες όταν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε δολάρια ΗΠΑ. Έχει επίσης ως αποτέλεσμα τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκτός από το αμερικανικό εμπάργκο που ισχύει από το 1962, η Ουάσινγκτον -η οποία δεν κρύβει την επιθυμία της να δει αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα- επιβάλλει πετρελαϊκό αποκλεισμό στο νησί από τον Ιανουάριο, έχοντας επιτρέψει μόνο την άφιξη ενός ρωσικού τάνκερ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν, επίσης, στις αρχές Μαΐου αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Κούβας.

Οι απειλές Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι το κομμουνιστικό νησί, που βρίσκεται 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα, αποτελεί «εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα «πάρει τον έλεγχο» της Κούβας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα στείλει εκεί ένα αεροπλανοφόρο.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε στα μέσα Απριλίου ότι η χώρα του είναι «έτοιμη» να αντιμετωπίσει την αμερικανική στρατιωτική επιθετικότητα.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του νησιού δημοσίευσε πρόσφατα έναν «οικογενειακό οδηγό» για την «προστασία από τη στρατιωτική επιθετικότητα», σύμφωνα με επίσημες ιστοσελίδες.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Νεκροί ένας φρουρός και δύο ένοπλοι, πολλοί τραυματίες (Videos-σκληρές εικόνες)

Ο Τραμπ λέει πως ανέβαλε επίθεση που θα εξαπέλυε την Τρίτη εναντίον του Ιράν, μετά από εκκλήσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής

Reuters: Χωρίς συμφωνία, καμία διέξοδος – Πώς η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να καταλήξει σε νέα σύγκρουση





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
death-penalty
ΚΟΣΜΟΣ

Θανατική ποινή: Ο αριθμός των εκτελέσεων σπάει τραγικό ρεκόρ σε παγκόσμια κλίμακα – Ο υψηλότερος από το 1981

pep_guardiola_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν

Ο Τραμπ επανέφερε την Κούβα στη λίστα με τις χώρες που «υποστηρίζουν την τρομοκρατία» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κυρώσεις σε βάρος αξιωματούχων και της υπηρεσίας πληροφοριών της Κούβας

Global Sumud Flotilla
ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: Τουλάχιστον 19 Έλληνες ανάμεσα στους ακτιβιστές που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ – Συνελήφθη η αδελφή του προέδρου της Ιρλανδίας

DEH_logo_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φρενίτιδα επενδυτών για τη ΔΕΗ με προσφορές άνω των 12 δισ. και τριπλή υπερκάλυψη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

kafsima_pratirio_0303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά πάνω από 2 € η βενζίνη, νέες αυξήσεις από Τρίτη: Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, επαρκής η χώρα προς το παρόν

eurovision26_0
MEDIA

Eurovision 2026: ΜαDara η διοργάνωση…

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 01:03
death-penalty
ΚΟΣΜΟΣ

Θανατική ποινή: Ο αριθμός των εκτελέσεων σπάει τραγικό ρεκόρ σε παγκόσμια κλίμακα – Ο υψηλότερος από το 1981

pep_guardiola_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν

Ο Τραμπ επανέφερε την Κούβα στη λίστα με τις χώρες που «υποστηρίζουν την τρομοκρατία» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κυρώσεις σε βάρος αξιωματούχων και της υπηρεσίας πληροφοριών της Κούβας

1 / 3