Ο Τραμπ λέει πως ανέβαλε επίθεση που θα εξαπέλυε την Τρίτη εναντίον του Ιράν, μετά από εκκλήσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε σήμερα το Ιράν πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία που θα είναι αποδεκτή από την Ουάσινγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την «προγραμματισμένη για αύριο (Τρίτη)» στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, πως έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες για άμεση έναρξη των επιχειρήσεων.

«Μου ζητήθηκε από τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι, τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αλ Σαούντ, και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, να αναβάλω την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο (Τρίτη), δεδομένου ότι διεξάγονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο Τραμπ.

Σημείωσε πως οι τρεις ηγέτες εξέφρασαν την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί «συμφωνία που θα είναι αποδεκτή από τις ΗΠΑ, καθώς και από όλες τις χώρες στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής», καθώς θα προβλέπει ρητά ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε πως έδωσε εντολή στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον αρχηγό του γενικού επιτελείου, πτέραρχο Ντάνιελ Κέιν, και στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να μην εξαπολύσουν την προγραμματισμένη για αύριο επίθεση στο Ιράν, ζητώντας τους να είναι «έτοιμοι να προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας επίθεση», ανά πάσα στιγμή, «σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία».

