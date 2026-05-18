Φρενίτιδα επενδυτών για τη ΔΕΗ με προσφορές άνω των 12 δισ. και τριπλή υπερκάλυψη

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα λαμβάνει η ΔΕΗ, καθώς η μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας φαίνεται να εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές κινήσεις των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς και διεθνών πρακτορείων, οι προσφορές που έχουν κατατεθεί -τη χθεσινή πρώτη ημέρα- στο βιβλίο της ΑΜΚ έχουν ήδη ξεπεράσει τα 12 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περίπου τρεις φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων που κινείται στην περιοχή των 4 δισ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη ένταση ήδη από τα πρώτα λεπτά του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών, με τραπεζικές πηγές να κάνουν λόγο για εξαιρετικά υψηλή ζήτηση τόσο από μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια του εξωτερικού, όσο και από εγχώριους επενδυτές.

Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει το ισχυρό ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ έως το 2030, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους περίπου 24 δισ. ευρώ με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα, την αποθήκευση ενέργειας και τη διεθνή επέκταση.

Οι προσφορές στο βιβλίο φέρεται να κινούνται σε επίπεδα κοντά στα 18,60 με 18,70 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η μέγιστη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 19,75 ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρχεται από το εξωτερικό βιβλίο προσφορών, το οποίο αφορά περίπου 3,7 δισ. ευρώ από τη συνολική έκδοση, ενώ η ελληνική δημόσια προσφορά εκτιμάται ότι συγκεντρώνει κεφάλαια της τάξης των 200 έως 300 εκατ. ευρώ.

Κομβικό ρόλο στη διαδικασία έχουν οι μεγάλοι διεθνείς ανάδοχοι της έκδοσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Citigroup, Goldman Sachs και JPMorgan Chase, ενώ στο σχήμα συμμετέχουν επίσης κορυφαίοι διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί όπως οι Morgan Stanley, UBS, Deutsche Bank και BNP Paribas.

Στη διαδικασία συμμετέχουν παράλληλα και οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η ζήτηση που εκδηλώθηκε ήταν τόσο ισχυρή ώστε υπήρξαν εισηγήσεις προς τη διοίκηση της ΔΕΗ για ακόμη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων, με ορισμένες προτάσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για 6 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η επιχείρηση φέρεται να επέλεξε να διατηρήσει τον στόχο κοντά στα 4,2 – 4,3 δισ. ευρώ, ποσό που θεωρείται επαρκές για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη συμμετοχή cornerstone και anchor investors, οι οποίοι εξασφάλισαν θέσεις πριν από την πλήρη ανάπτυξη του βιβλίου προσφορών.

Μεταξύ των βασικών επενδυτών βρίσκεται το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα συμμετάσχει ώστε να διατηρήσει ποσοστό 33,4% και την καταστατική μειοψηφία στη ΔΕΗ, αλλά και η CVC Capital Partners μέσω της Aeolus Holdings.

Στην αγορά κυκλοφορούν επίσης ονόματα μεγάλων διεθνών χαρτοφυλακίων και sovereign funds που φέρονται να εξετάζουν ή να έχουν ήδη «κλειδώσει» συμμετοχή στην έκδοση, μεταξύ των οποίων το Qatar Investment Authority, η BlackRock και η Capital Group, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το τελικό ύψος των τοποθετήσεων.

Στους Έλληνες επενδυτές που εμφανίζονται να διατηρούν ισχυρή παρουσία συγκαταλέγεται και ο Όμιλος Κοπελούζου, ο οποίος ήδη κατέχει περίπου 2% της ΔΕΗ μετά τη συμφωνία του 2024 για το χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων στην Κρήτη.

Η δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαΐου, ενώ η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών αναμένεται να ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου 2026.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΟΙΚ: Μάχη Τσίπρα – Ανδρουλάκη για τις περισσότερες ανέξοδες υποσχέσεις

Moody’s: Ενισχύεται η πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα – Τα τέσσερα εκλογικά σενάρια και οι συνέπειες για την οικονομία

Έτοιμη για το σενάριο του «Αρμαγεδδώνα» η Ryanair – «Θα καταρρεύσουν» οι μικρότερες αεροπορικές











