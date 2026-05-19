Global Sumud Flotilla: Τουλάχιστον 19 Έλληνες ανάμεσα στους ακτιβιστές που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ – Συνελήφθη η αδελφή του προέδρου της Ιρλανδίας

Τουλάχιστον 19 Έλληνες εκτιμάται ότι βρίσκονται ανάμεσα στους ακτιβιστές που αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, κατά την επιχείρηση κατά του στολίσκου Global Sumud Flotilla, ο οποίος κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, μέχρι στιγμής έχουν αναχαιτιστεί 28 σκάφη, ενώ άλλα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον παλαιστινιακό θύλακα. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές, ζητώντας τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

Ρεσάλτο των IDF σε σκάφη του στολίσκου

Τις τελευταίες ώρες, ακτιβιστές που συμμετέχουν στο Global Sumud Flotilla ενημερώνουν, μέσω μηνυμάτων τους, για ρεσάλτο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στα σκάφη του στολίσκου, ανοιχτά των κυπριακών ακτών, σε διεθνή χωρικά ύδατα.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής έχουν αναχαιτιστεί 28 σκάφη, ενώ άλλα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τη Γάζα.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις του «March to Gaza Greece», εκτιμάται ότι 19 Έλληνες είναι ανάμεσα στους ακτιβιστές που έχουν απαχθεί. Από αυτούς, οι επτά επέβαιναν στα σκάφη «Intifada» και «Birzeit», με τα οποία χάθηκε η επαφή και εκτιμάται ότι ίσως τα πληρώματά τους απήχθησαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Οι άλλοι 12 Έλληνες βρίσκονταν σε σκάφη τα οποία αναχαιτίστηκαν.

Διάβημα του ΥΠΕΞ προς τις ισραηλινές Αρχές

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι προέβη σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι το υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι «σε πλήρη ετοιμότητα» να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται:

«Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”.

Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή».

RED ALERT!



Military vessels are currently intercepting our fleet and IOF forces are boarding the first of our boats in broad daylight.



We demand safe passage for our legal, non-violent humanitarian mission. Governments must act now to stop these illegal acts or piracy meant to… May 18, 2026

«Δεν δόθηκε καμία απάντηση», λέει το «March to Gaza Greece»

Λίγο μετά τις 21:00, το «March to Gaza Greece» ανέφερε σε ανάρτησή του ότι, έπειτα από δύο ώρες αναμονής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με κλιμάκιο του υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς ωστόσο να δοθεί καμία απάντηση.

«Η ελληνική κυβέρνηση συνομιλεί με το κράτος του Ισραήλ, αλλά αρνείται να μας δώσει πληροφορίες για τους απαχθέντες συντρόφους μας. Απαιτούμε απαντήσεις», τονιζόταν στην ίδια ανάρτηση.

Οι Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Με βάση την ενημέρωση από το «March to Gaza Greece», έχει χαθεί η επαφή με τα σκάφη «Birzeit (La Cirena)» και «Intifada (Last Dream)», τα οποία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, «μάλλον έχουν δεχθεί επίθεση» από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό.

Στα δύο αυτά σκάφη επέβαιναν επτά Έλληνες. Στο «Birzeit (La Cirena)» βρίσκονταν οι Ιάσονας Γουσέτης, Ελένη Τσιάντα και Αντώνιος Βραδής, ο οποίος έχει βρετανική υπηκοότητα. Στο «Intifada (Last Dream)» επέβαιναν οι Χριστίνη Δέση Λούκα, Ιωάννης Δαπόλας, Παντελής Ραφαήλ Βλάχας και Φεβρωνία Βόκαλη.

«Τα μέλη του πληρώματός μας μπορεί να έχουν απαχθεί από το Ισραήλ και να μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέλησή τους. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων. Απαιτούμε να εντοπίσει το πλοίο με το οποίο έχουμε χάσει επαφή και να υπάρξει πίεση, ώστε η υπόλοιπη αποστολή να συνεχίσει την πορεία της. Η αποστολή μας είναι νόμιμη. Η Γάζα μάς χρειάζεται», ανέφεραν οι αναρτήσεις του «March to Gaza Greece».

Παράλληλα, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα μηνύματα των Ελλήνων ακτιβιστών, τα οποία είχαν βιντεοσκοπηθεί εκ των προτέρων.

Επίθεση και σε δεύτερο πλοίο της ελληνικής αποστολής

Επίθεση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δέχθηκε και ακόμη ένα πλοίο του στολίσκου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, το οποίο έπλεε προς τη Γάζα επιχειρώντας να σπάσει τον αποκλεισμό της Λωρίδας.

«Ο ισραηλινός στρατός κατοχής κατέλαβε το πλοίο Malkolm X (Bellela) της ελληνικής αποστολής, στις 16:37 ώρα Ελλάδας, 228 ναυτικά μίλια από τις ακτές της παράνομα αποκλεισμένης Γάζας», ανέφερε το «March to Gaza Greece».

Η οργάνωση κατήγγειλε επίσης «την αναχαίτιση δεύτερου πλοίου της ελληνικής αποστολής, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, εντός κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης».

«Το Ισραήλ αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι αποτελεί κράτος πειρατή που κινείται έξω από κάθε θεσμικό πλαίσιο», ανέφερε ακόμη.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στο πλοίο επέβαιναν οκτώ Έλληνες ακτιβιστές, οι οποίοι έχουν απαχθεί, ανεβάζοντας τον αριθμό των Ελλήνων συλληφθέντων σε εννέα, καθώς στο πλοίο που είχε ήδη αναχαιτιστεί υπήρχε ακόμη ένας Έλληνας.

Η Μάργκαρετ Κόνολι ανάμεσα στους Ιρλανδούς που συνελήφθησαν

Η Μάργκαρετ Κόνολι, αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι, είναι μεταξύ των Ιρλανδών πολιτών που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «συνελήφθησαν παρανόμως» σήμερα το πρωί από το Ισραήλ, καθώς συμμετείχαν στον νέο «στολίσκο για τη Γάζα».

«Η Μάργκαρετ Κόνολι είναι Ιρλανδή υπήκοος. Ταξίδευε προς τη Γάζα, για να μεταφέρει βοήθεια και να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό, τον οποίο θεωρεί παράνομο. Ζητάμε την απελευθέρωση της Μάργκαρετ αμέσως», ανέφεραν οι διοργανωτές στη σελίδα τους στο Instagram, όπου δημοσιεύθηκε και βίντεο της Κόνολι.

Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν ότι η Μάργκαρετ Κόνολι, γιατρός στο επάγγελμα, είναι αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας, ωστόσο σημείωσαν ότι η συμμετοχή της στον στολίσκο ήταν «αποκλειστικά δική της απόφαση» και δεν σχετίζεται με την ιδιότητα της Κάθριν Κόνολι ως αριστερής πολιτικού.

Η Κάθριν Κόνολι, από το Λονδίνο όπου βρισκόταν σήμερα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «ανησυχεί πολύ» για την αδελφή της και για τα άλλα μέλη του στολίσκου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, συνολικά οκτώ Ιρλανδοί, από τους 15 που συμμετείχαν στην επιχείρηση, «απήχθησαν παράνομα».

Η στάση Ιρλανδίας και Ισπανίας απέναντι στο Ισραήλ

Η Ισπανία και η Ιρλανδία συγκαταλέγονται στις ευρωπαϊκές χώρες που επικρίνουν εντονότερα τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Το Δουβλίνο αναγνώρισε την Παλαιστίνη ως «κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος» τον Μάιο του 2024.

Πρόσφατα, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία μποϊκοτάρησαν τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά, αρνούμενες να μοιραστούν τη σκηνή με το Ισραήλ.

