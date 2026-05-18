Κοινές πυρηνικές ασκήσεις από Ρωσία και Λευκορωσία μετά τις ουκρανικές επιδρομές στη Μόσχα (Video)

Η Ρωσία και η Λευκορωσία εξασκήθηκαν στην ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων τη Δευτέρα, μόλις μία ημέρα αφότου η Ουκρανία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας ανέφερε ότι η άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με μονάδες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, είχε ως στόχο να δοκιμάσει την ετοιμότητα του στρατού να εκτοξεύσει πυρηνικά όπλα από κινητά ή μη προγραμματισμένα σημεία εκτόξευσης. Δήλωσε επίσης ότι η άσκηση ήταν προγραμματισμένη και δεν στόχευε εναντίον κάποιου συγκεκριμένου τρίτου μέρους.
Η κοινή στρατιωτική άσκηση, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε αμέσως από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, πραγματοποιήθηκε μετά τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας στη Μόσχα και την γύρω περιοχή. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν και το Κίεβο ισχυρίστηκε επιπλέον ότι είχε χτυπήσει το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μόσχας, μια αποθήκη πετρελαίου στο Σολνετσνογκόρσκ και ένα εργοστάσιο μικροηλεκτρονικής.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εκδώσει ελάχιστα συγκαλυμμένες απειλές για πυρηνικά χτυπήματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το 2024, το Κρεμλίνο ενημέρωσε το στρατιωτικό του δόγμα για να επιτρέψει πυρηνικές επιθέσεις «πρώτης χρήσης» για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας.
Το Κίεβο καταδίκασε την κίνηση, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο «νομιμοποιεί de facto τον πολλαπλασιασμό των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως» μετατρέποντας τη Λευκορωσία σε αυτό που αποκάλεσε «πεδίο πυρηνικής εξόρμησης κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ».
«Τέτοιες ενέργειες πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατηγορηματική και αποφασιστική καταδίκη από όλα τα κράτη που σέβονται το καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.
Στα τέλη του περασμένου έτους, η Ρωσία ανέπτυξε το υπερηχητικό σύστημα βαλλιστικών πυραύλων Oreshnik — το οποίο είναι ικανό να μεταφέρει πυρηνικά ωφέλιμα φορτία — στη Λευκορωσία, αφού ο Πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο ισχυρίστηκε ότι η χώρα του απειλείται από γειτονικά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Ενίσχυσε τη ρητορική του την περασμένη εβδομάδα ανακοινώνοντας μερική κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.
