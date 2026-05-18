Κοινές πυρηνικές ασκήσεις από Ρωσία και Λευκορωσία μετά τις ουκρανικές επιδρομές στη Μόσχα (Video)

Η Ρωσία και η Λευκορωσία εξασκήθηκαν στην ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων τη Δευτέρα, μόλις μία ημέρα αφότου η Ουκρανία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας ανέφερε ότι η άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με μονάδες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, είχε ως στόχο να δοκιμάσει την ετοιμότητα του στρατού να εκτοξεύσει πυρηνικά όπλα από κινητά ή μη προγραμματισμένα σημεία εκτόξευσης. Δήλωσε επίσης ότι η άσκηση ήταν προγραμματισμένη και δεν στόχευε εναντίον κάποιου συγκεκριμένου τρίτου μέρους.

☢️ NEW: Belarus has launched tactical nuclear weapons drills alongside Russia.



The exercises include the delivery of nuclear munitions and preparations for their potential combat use.



Belarus claims the drills are “routine” and not aimed at other countries, but the timing is… pic.twitter.com/ZC8R9AnNDB — Defence Index (@Defence_Index) May 18, 2026

Η κοινή στρατιωτική άσκηση, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε αμέσως από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, πραγματοποιήθηκε μετά τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας στη Μόσχα και την γύρω περιοχή. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν και το Κίεβο ισχυρίστηκε επιπλέον ότι είχε χτυπήσει το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μόσχας, μια αποθήκη πετρελαίου στο Σολνετσνογκόρσκ και ένα εργοστάσιο μικροηλεκτρονικής.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εκδώσει ελάχιστα συγκαλυμμένες απειλές για πυρηνικά χτυπήματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το 2024, το Κρεμλίνο ενημέρωσε το στρατιωτικό του δόγμα για να επιτρέψει πυρηνικές επιθέσεις «πρώτης χρήσης» για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας.

🇧🇾🇷🇺BELARUS Launches Nuclear Combat Drills Backed by RUSSIA



Belarusian Armed Forces have begun planned training exercises focused on the combat use of nuclear weapons specifically non-strategic/tactical ones and related support, in coordination with the Russian Ministry of… pic.twitter.com/XbJSgRGvgj May 18, 2026

Το Κίεβο καταδίκασε την κίνηση, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο «νομιμοποιεί de facto τον πολλαπλασιασμό των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως» μετατρέποντας τη Λευκορωσία σε αυτό που αποκάλεσε «πεδίο πυρηνικής εξόρμησης κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ».

«Τέτοιες ενέργειες πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατηγορηματική και αποφασιστική καταδίκη από όλα τα κράτη που σέβονται το καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

🇧🇾🇷🇺 Belarus and Russia launch joint nuclear weapons drills



🔸 Belarus has begun joint exercises with Russia on the combat use of nuclear weapons, the Belarusian Defense Ministry announced.



🔸 Units from Belarus's missile forces and aviation are participating in the drills.



🔸… pic.twitter.com/kt1AZIWlz7 May 18, 2026

Στα τέλη του περασμένου έτους, η Ρωσία ανέπτυξε το υπερηχητικό σύστημα βαλλιστικών πυραύλων Oreshnik — το οποίο είναι ικανό να μεταφέρει πυρηνικά ωφέλιμα φορτία — στη Λευκορωσία, αφού ο Πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο ισχυρίστηκε ότι η χώρα του απειλείται από γειτονικά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Ενίσχυσε τη ρητορική του την περασμένη εβδομάδα ανακοινώνοντας μερική κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Το κόμμα της Μελόνι παίρνει… σκληρή θέση στο πρόβλημα των παγωνιών που έχουν κατακλύσει ιταλική πόλη

«Πάγος» στο πυρηνικό πρόγραμμα αντί για διάλυση και σταδιακό άνοιγμα Ορμούζ στη νέα πρόταση του Ιράν – «Ναι» ΗΠΑ στην άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Η αδελφή της Ιρλανδής προέδρου μεταξύ των συλληφθέντων από το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του στολίσκου