Global Sumud Flotilla: Επίθεση σε δεύτερο πλοίο του στολίσκου και απαγωγή 9 Ελλήνων από το Ισραήλ

Επίθεση σε ακόμη ένα πλοίο του στολίσκου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, το οποίο έπλεε προς τη Γάζα προσπαθώντας να σπάσει τον αποκλεισμό της Λωρίδας, δέχθηκε επίθεση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Ο ισραηλινός στρατός κατοχής κατέλαβε το πλοίο Malkolm X (Bellela) της ελληνικής αποστολής, στις 16:37 ώρα Ελλάδας, 228 ναυτικά μίλια από τις ακτές της παράνομα αποκλεισμένης Γάζας» αναφέρει το March to Gaza Greece.

Παράλληλα, καταγγέλλει «την αναχαίτιση δεύτερου πλοίου της ελληνικής αποστολής, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, εντός κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης. Το Ισραήλ αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι αποτελεί κράτος πειρατή που κινείται έξω από κάθε θεσμικό πλαίσιο.»

Στο πλοίο επέβαιναν 8 Έλληνες ακτιβιστές οι οποίοι έχουν απαχθεί, ανεβάζοντας τον αριθμό των Ελλήνων συλληφθέντων σε 9 καθώς στο πλοίο που είχε ήδη αναχαιτιστεί, υπήρχε άλλος ένας Έλληνας.

«Το πλοίο Bellela έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, σε διεθνή ύδατα, σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας» αναφέρει το March to Gaza Greece και προσθέτει:

«Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή από το Ισραήλ και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους».

«Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση τους. Απαιτούμε να ύπαρξη πίεση, ώστε η αποστολή μας να συνεχίσει την πορεία της. Η αποστολή μας είναι νόμιμη. Η Γάζα μας χρειάζεται. Όλα τα μάτια στα πλοία του στόλου που συνεχίζουν να πλέουν».

Στο πρώτο πλοίο απήχθη ο:

Γαβριήλ Παπουτσάκης

Στο δεύτεροι πλοίο απήχθησαν οι:

Γιάννης Ατματζίδης

Οδυσσέας Ηλιόπουλος

Δημήτρης Μπιτουλάς – Κουρούσης

Άννα Λαγωνικού

Βαγγέλης Θεοδωράτος

Κωστής Πλεύρης

Γιώργος Τσίρης

Βίκυ Κοτσώρη.

