Καβγάς Άδωνι-Σαλμά στη Βουλή, με αλληλοκατηγορίες για εξυπηρέτηση συμφερόντων – «Ραντεβού» στις δικαστικές αίθουσες

Καβγάς μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και του πρώην «γαλάζιου» και νυν ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά ξέσπασε στην Ολομέλεια κατά τη συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης του δεύτερου στον υπουργό Υγείας σχετικά με διαγωνισμό για την διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

Ο μεν Μάριος Σαλμάς υποστηρίζει ότι ήταν «στημένος» ο δε Άδωνις Γεωργιάδης ότι ήταν «νομιμότατος» κι έχει κριθεί σε όλα τα δικαστήρια, ως εκ τούτου, κατηγόρησε τον Μ. Σαλμά πως τα όσα λέει είναι συκοφαντίες και έδωσε «ραντεβού» στα δικαστήρια. Με τη σειρά του ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον ανεξάρτητο βουλευτή πως «δίνει μάχη υπέρ συγκεκριμένης ιδιωτικής εταιρείας».

Ειδικότερα, ο ανεξάρτητος βουλευτής παρουσιάζοντας την ερώτησή του, είπε πως η επίμαχη προκήρυξη υπήρξε «παράνομη» καθώς καρτέλ χειραγώγησαν το διαγωνισμό μέσω προσυνεννόησης. Ζήτησε μάλιστα τα πρακτικά της σημερινής συζήτησης να διαβιβαστούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Απαντώντας ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατηγόρησε τον βουλευτή πως «δίνει μάχη υπέρ συγκεκριμένης εταιρείας» και πως «εκπροσωπεί ιδιωτικά συμφέροντα».

Απευθυνόμενος στον πρώην «γαλάζιο» ανέφερε, πιο συγκεκριμένα:

«Θα περίμενε κανείς, επειδή έχετε την εμπειρία της Novartis, να επιδείξετε μεγαλύτερη ευπρέπεια, αξιοπρέπεια και ευαισθησία και να μην κατηγορείτε συναδέλφους σας. Γυρίσατε τα κανάλια και αρχίσατε να μιλάτε για διεφθαρμένους, εγώ δεν ανέχομαι μύγα στο σπαθί μου». Επιπλέον έκανε την επισήμανση πως όταν προκηρύχθηκε και προχώρησε ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, εκείνος βρίσκονταν στο τιμόνι του υπουργείου Ανάπτυξης κι όχι στο υπουργείο Υγείας.

«Καλώς σας διέγραψε ο Μητσοτάκης»

Σε κάθε περίπτωση, εξήγησε πως συγκεκριμένη εταιρεία έχει προσφύγει κατά του διαγωνισμού και το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε πως αυτός υπήρξε απολύτως νόμιμος. «Όλα όσα είπατε είναι ψέματα. Καλώς σας διέγραψε ο Μητσοτάκης, εάν σας διέγραψε γι’ αυτό», σχολίασε μάλιστα και έριξε εκ νέου το γάντι στον Μάριο Σαλμά: «Δεν συναντήθηκα ποτέ με κάποια εταιρεία. Εσείς συναντηθήκατε, ναι ή όχι;», τον ρώτησε.

«Έχετε ζητήσει ποτέ από φαρμακευτική εταιρεία να πληρώσει μέσα ενημέρωσης για να κάνετε καριέρα, ναι ή όχι;», αντεπιτέθηκε ο ανεξάρτητος, βουλευτής και επέμεινε να καταγγέλλει πως το Δημόσιο δεν κέρδισε καθόλου σε ένα διαγωνισμό 145 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ.

«Πολύ εκνευριστήκατε….Λάθος αντίπαλο διαλέξατε» επανήλθε ο υπουργός Υγείας, και συνέχισε με επίθεση και ειρωνείες στον Σαλμά: «Είστε παντελώς άσχετος. Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο! Να πάτε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, να πάτε και στον Πάπα της Ρώμης εάν θέλετε! Για τη ψυχή της μάνας σας το κάνετε… Εκπροσωπείτε μια εταιρεία». Επέμεινε πως ο διαγωνισμός κρίθηκε νόμιμος, καθώς και πως υπήρξε πλήρης διαφάνεια και δημόσια διαβούλευση.

«Θα τα πούμε στα δικαστήρια, με συκοφαντήσετε. Εάν γι’ αυτά κατηγορήσατε τον Μητσοτάκη και αναγκάστηκε να σας διαγράψει, τότε πετάξετε μια μεγάλη κοινοβουλευτική καριέρα στον κάλαθο των αχρήστων», κατέληξε ο υπουργός, με τους δυο άνδρες να συνεχίζουν την αντιπαράθεσή τους και εκτός μικροφώνου.

