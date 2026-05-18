«Δεν έτρεχα, πέρασα με πράσινο», λέει ο 44χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο – Το ατύχημα πριν δύο χρόνια λόγω υπερβολικής ταχύτητας (Videos)

Για το φονικό τροχαίο στη Ρόδο, που στοίχισε τη ζωή σε μία 57χρονη και την 26χρονη κόρη της, μίλησε η αδελφή του 44χρονου οδηγού της γκρι BMW που εμπλέκεται στο τραγικό συμβάν, μεταφέροντας όσα της είπε ο ίδιος μετά το δυστύχημα. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η σύγκρουση σημειώθηκε όταν τα θύματα επιχείρησαν αναστροφή.

«Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα… μου έκοψε το δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει» ανέφερε η αδερφή του στο Live News του Mega, περιγράφοντας τον 44χρονο ως ιδιαίτερα έμπειρο οδηγό, με αδυναμία, όμως, στην ταχύτητα.

Όπως είπε η αδελφή του, ο 44χρονος υποστήριξε στη συνομιλία τους πως δεν έτρεχε και πως το φανάρι στην πορεία του ήταν πράσινο όταν πέρασε.

«Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τώρα. Χάθηκαν δύο ψυχές. Η κακιά στιγμή ήταν αυτή η στιγμή εκεί. Εμένα μου είπε “δεν έτρεχα, το φανάρι ήταν πράσινο όταν πέρασα, δεν ξέρω τι έχει γίνει”. Αυτό το πράγμα μου είπε. Τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει με την αστυνομία. Έχει δύο παιδιά. Έχει δύο επιχειρήσεις. Είναι επαγγελματίας οδηγός. Δεν είναι να πεις ότι ήταν ένας άσχετος οδηγός. Απλώς του αρέσει η ταχύτητα. Του αρέσει να πηγαίνει σε αγώνες, τρέχει σε αγώνες. Είναι έμπειρος, πολύ έμπειρος οδηγός. Κανένας δεν είχε πρόθεση να γίνει αυτό. Δεν είμαι εγώ η υπεύθυνη που θα μπορέσω να κρίνω, ας πούμε, το πώς οδηγούσε αυτός και το τι έγινε. Ούτε τις κοπέλες θέλαμε να πεθάνουν. Γιατί και αυτές ήταν πολύ γνωστές εδώ πέρα στη Ρόδο. Τις ήξερα και αυτές. Αλλά από εκεί και πέρα ό,τι και να πω άδικα θα το πω. Να πω ότι είναι καλό παιδί. Και αυτές καλές ήταν. Όλοι καλοί είμαστε. Ότι η ταχύτητα είναι η ταχύτητα. Έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ δυνατό, αγωνιστικό. Δεν ήταν εσκεμμένο αυτό το πράγμα», δήλωσε η αδελφή του 44χρονου.

Το τροχαίο πριν δύο χρόνια

Ο 44χρονος είχε εμπλακεί και πριν από δύο χρόνια σε άλλο τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με τον τότε συνοδηγό του, ο 44χρονος είχε αναπτύξει ταχύτητα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Ο συνοδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και παρέμεινε κλινήρης για περίπου 20 ημέρες μέχρι να αναρρώσει.

Στην περιγραφή του, ο τότε συνοδηγός του 44χρονου, ανέφερε: «Είχε τουμπάρει, με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς. Μια βόλτα κάναμε και του έφυγε το αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν κι εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε το γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο».

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι ο 44χρονος είχε μετανιώσει για εκείνο το περιστατικό, ενώ για τη γκρι BMW που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο της Κυριακής, 17/5, ανέφερε: «Το έχει ανεβάσει πάρα πολλά άλογα. Εκτός δηλαδή του εργοστασίου».

Κακουργηματική δίωξη στον 44χρονο – Το βίντεο-ντοκουμέντο της σύγκρουσης

Σε βάρος του 44χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως συνέπεια τον θάνατο κατά συρροή δύο ανθρώπων.

Την ίδια ώρα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που η γκρι BMW συγκρούστηκε με το όχημα στο οποίο επέβαιναν η μητέρα και η κόρη, οι οποίες βρήκαν τραγικό θάνατο.

Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Ρόδου συνοδεία αστυνομικών και των δικηγόρων του, ζητώντας προθεσμία ώστε να προετοιμάσει την απολογία του.

Το χρονικό του τραγικού δυστυχήματος

Το δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, 17/5, κοντά σε γνωστό σούπερ μάρκετ στα Αφάντου Ρόδου, όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις τους τις δύο γυναίκες. Στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν επίσης τρεις επιβαίνοντες της BMW -ένας πατέρας, ο γιος του και ακόμη μία γυναίκα-, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

«Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον»

Την ίδια ώρα, νέα μαρτυρία που ήρθε στο «φως» νωρίτερα τη Δευτέρα, 18/5, αναφέρει ότι λίγο πριν από το δυστύχημα, αυτοκίνητο που έμοιαζε με εκείνο του 44χρονου, κινείτο επικίνδυνα, πραγματοποιώντας ελιγμούς και προσπεράσεις με μεγάλη ταχύτητα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, γυναίκα οδηγός περιέγραψε όσα είδε: «Μεσημέρι, γύρω στις 12, κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλλιθέας. Λίγο μετά τα φανάρια στη διασταύρωση Κοσκινού, αφού είχαμε περάσει το φανάρι, ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίσαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος.

Μέσα σε δευτερόλεπτα μάς προσπέρασε ένα ασημί, μικροκαμωμένο αυτοκίνητο αυτό προλάβαμε να δούμε. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο εμάς, όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είχα πει και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος έτρεχε πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: ”Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον”.

Και λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες».

Διαβάστε επίσης:

Νεκρός εργάτης στα Ιωάννινα, χειροπέδες στον υπεύθυνο του εργοταξίου

Θρίλερ στην Κάλυμνο: Νεκρός 47χρονος εντοπίστηκε σε σκάφος, κρατείται ο ιδιοκτήτης του

Πώς δρούσε το κύκλωμα εκβιασμών, παράνομων επιδοτήσεων και ζωοκλοπών στα Βορίζια – Άρπαζαν χωράφια από αγρότες και εισέπρατταν μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ











