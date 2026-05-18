Πώς δρούσε το κύκλωμα εκβιασμών, παράνομων επιδοτήσεων και ζωοκλοπών στα Βορίζια – Άρπαζαν χωράφια από αγρότες και εισέπρατταν μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη υπόθεση που ερευνά η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, γύρω από φερόμενη εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρησμούς, φθορές περιουσιών αλλά και υποθέσεις ζωοκλοπής. Συνολικά 12 άτομα φέρονται να εμπλέκονται.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών, με τους τρεις που κατηγορούνται για ζωοκλοπή να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για την υπόθεσή τους.
Αντίθετα, όπως μεταδίδει το neakriti.gr, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, που εμφανίστηκαν ενώπιον των Αρχών με χειροπέδες, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Πρόκειται για δύο ανιψιούς, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.
Την ίδια ώρα, ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν βρισκόταν ανάμεσα στους προσαχθέντες στο Ρέθυμνο.
Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 18 Μαΐου και επικεντρώνεται κυρίως σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας επιδοτήσεις που υπολογίζεται ότι φτάνουν περίπου τις 580.000 ευρώ.
Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη το ενδεχόμενο οι παράνομες δηλώσεις να εκτείνονται και σε προηγούμενα χρόνια, ενώ καταγγελίες αναφέρουν ότι ιδιοκτήτες γης δέχονταν πιέσεις, απειλές ή ακόμη και ζημιές στις περιουσίες τους όταν αρνούνταν να συνεργαστούν. Η συνολική οικονομική ζημιά που αποδίδεται στη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, με τις έρευνες να συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στο κύκλωμα.
Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε, όπως μεταδίδει το creta24.gr, ότι οι τρεις από τους συλληφθέντες ο 43χρονος και οι δύο ανιψιοί του ηλικίας 44 και 39 ετών, είχαν οργανωθεί σαν ομάδα και δρούσαν συστηματικά για να επεκτείνουν παράνομα τις κτηνοτροφικές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Φέρονται να εκβίαζαν, και χτυπούσαν πολίτες για να πάρουν τα χωράφια τους και να αποκομίσουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν μάλιστα πως όταν οι τρεις δεν πετύχαιναν τον στόχο τους, φέρονται να έκαιγαν και κατέστρεφαν τις περιουσίες των θυμάτων τους.
Στόχος τους ήταν να αποκομίζουν παράνομο οικονομικό όφελος μέσω:
Από τη δράση τους προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες και περιουσίες, που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.
Το οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμιζαν προερχόταν από:
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι και οι σύζυγοί τους υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις, δηλώνοντας ζώα και κτηνοτροφικές μονάδες που είτε δεν υπήρχαν είτε δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα, με σκοπό να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι την περίοδο 2021–2025, φέρονται να έλαβαν παράνομα συνολικά 586.498,73 ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ψευδών δηλώσεων.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Ρεθύμνου, ο οποίος άσκησε ποινικές διώξεις για σοβαρά αδικήματα, όπως:
Στη συνέχεια διατάχθηκε κύρια ανάκριση και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και έρευνες σε σπίτια των εμπλεκομένων, καθώς και έλεγχοι στα κοπάδια τους.
Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας ο αριθμός των θυμάτων από τους εκβιασμούς της οργάνωσης ανέρχονται σε τουλάχιστον 40.
Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι τρεις συλληφθέντες ασκούσαν βία ή απειλούσαν με χρήση βίας τα θύματά τους, ενώ έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις που με τον τρόπο αυτό πήραν χωράφια που δεν τους ανήκαν φτάνοντας μέχρι και να τα δηλώνουν ως δικά τους στο Περιουσιολόγιο.
