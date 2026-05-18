ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:44
Δραπετσώνα: Εργατικό ατύχημα σε πλοίο – Τραυματίστηκε 37χρονος

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Δευτέρα (18/5) σε επιβατηγό – οχηματαγωγό – ταχύπλοο πλοίο με σημαία Κύπρου, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στον Νέο Μώλο Δραπετσώνας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ένας 37χρονος ημεδαπός, εργαζόμενος σε ιδιωτικό συνεργείο, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών επί του πλοίου , υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΟΛΠ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

