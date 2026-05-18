Δραπετσώνα: Εργατικό ατύχημα σε πλοίο – Τραυματίστηκε 37χρονος

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Δευτέρα (18/5) σε επιβατηγό – οχηματαγωγό – ταχύπλοο πλοίο με σημαία Κύπρου, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στον Νέο Μώλο Δραπετσώνας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ένας 37χρονος ημεδαπός, εργαζόμενος σε ιδιωτικό συνεργείο, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών επί του πλοίου , υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΟΛΠ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

