Εργατικό ατύχημα στη Νίσυρο: Ακρωτηριάστηκε 50χρονος εργάτης

Στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω νοσηλεύεται 50χρονος εργάτης, έπειτα από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Νίσυρο και είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του δεξιού του χεριού.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του, οργανώθηκε η μεταφορά του από τη Νίσυρο προς την Κω, προκειμένου να του παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με δήλωση του Διοικητή του Νοσοκομείου Κω, Νίκου Φανιού, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο τραυματίας έφτασε στο νοσοκομείο γύρω στις 10:30 το πρωί και μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση που διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, κατά την άφιξη του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε πως το δεξί του χέρι είχε ήδη ακρωτηριαστεί, ενώ το ατύχημα συνέβη κατά τη χρήση μηχανήματος με ιμάντα.

Ο 50χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σταθερή.

