ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 17:48
16ο Συνέδριο ΝΔ: Σύνεδρος ανέβηκε στο βήμα με το μωρό της

Στο περιθώριο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, μια ξεχωριστή εικόνα κέρδισε τις εντυπώσεις.

Ανάμεσα στους υπουργούς που άλλαζαν θέσεις στο βήμα του συνεδρίου παρουσιάζοντας το έργο της κυβέρνησης «παρεισέφρησε» μια σύνεδρος, μητέρα, η οποία ανέβηκε στο βήμα μαζί με το μωρό της σε μάρσιπο.

Ήταν η Μαρία Σακίμπ σύνεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια στην Α΄ Αθηνών.

Το μήνυμα της εικόνας ήταν σαφώς πιο ισχυρό από όλα όσα ειπώθηκαν. Η κυρία Σακίμπ μίλησε για τη μητρότητα και το δημογραφικό, όσο πάντως το μωρό… γκρίνιαζε στην αγκαλιά της.

«Πιστεύω πως ένα σύγχρονο κράτος οφείλει όχι απλώς να διαχειρίζεται ανάγκες και προβλήματα αλλά να δημιουργεί προϋποθέσεις ασφάλειας αξιοπρέπειας και προοπτικής για όλους. Βρίσκομαι σήμερα εδώ γιατί πιστεύω πως η μητρότητα δεν πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα μιας γυναίκας να συμμετέχει ενεργά σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής. Η πραγματική ισότητα δεν είναι θεωρητική έννοια, κρίνεται στην καθημερινότητα, κρίνεται στο αν μία γυναίκα μπορεί να είναι μητέρα χωρίς να περιορίζονται οι δυνατότητες και οι φιλοδοξίες της, χωρίς να χρειάζεται να θυσιάζει τον έναν ρόλο στον βωμό του άλλου», τόνισε η κυρία Σακίμπ.

Ο Θεόδωρος Ρουσσόπουλος, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, σχολίασε πως το μωρό ήταν σχετικά ήσυχο… ζητώντας μάλιστα και τη… συνταγή από την κυρία Σακίμπ.

