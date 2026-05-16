Η θετική αναφορά του Χατζηδάκη στον Σαμαρά

Θετικές αναφορές στον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά περιείχε η ομιλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο της ΝΔ.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε όλους τους προέδρους του κόμματος, από τον ιδρυτή του, Κωνσταντίνο Καραμανλή, μέχρι σήμερα, τονίζοντας το ρόλο που έπαιξε ο καθένας στη διαμόρφωση της παράταξης, αλλά και της χώρας.

Έτσι, είπε για τον Κώστα Καραμανλή ότι «είπε το περήφανο “όχι” της Ελλάδας στο Βουκουρέστι», ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι «έδωσε τη μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ».

Πάντως, μάλλον από αβλεψία, ο Κ. Χατζηδάκης δεν έκανε αναφορά στους Γιώργο Ράλλη, Ευάγγελο Αβέρωφ και Μιλτιάδη Έβερτ, οι οποίοι επίσης προήδρευσαν του κόμματος…

