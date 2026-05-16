ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 12:29
16.05.2026 10:44

16ο Συνέδριο ΝΔ: Ο οδικός χάρτης για την «Ελλάδα του 2030» (Live)

Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικοτήτων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξόνων για την «Ελλάδα του 2030», συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά την εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, το ενδιαφέρον της δεύτερης ημέρας επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων: η οικονομική σταθερότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Καινοτομία, στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της επόμενης δεκαετίας.

Το προγραμματικό σκέλος της ημέρας αναπτύσσεται μέσα από οκτώ παράλληλες θεματικές ενότητες, στις οποίες υπουργοί, βουλευτές και εξειδικευμένα στελέχη αναλύουν τους βασικούς άξονες πολιτικής:

  • «Κοινωνικό κράτος για όλους: νέες προοπτικές και ευκαιρίες»
  • «Ισχυρή Ελλάδα»
  • «Δυνατή οικονομία – Δυνατή Ελλάδα»
  • «2030: Η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά»
  • «Ελλάδα, προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές»
  • «Σύγχρονο κράτος για όλους»
  • «Ασφαλής Ελλάδα»
  • «Με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος»

Το πρωινό πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, ομιλίες των αντιπροέδρων του κόμματος, Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και παρεμβάσεις διεθνών προσκεκλημένων, όπως του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

