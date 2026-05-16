Αλλάζουν όλα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Έρχεται πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους και «κόφτης» στην ταχύτητα

Την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ τάχθηκε και υπέρ της κατάργησης των λεγόμενων «γουρουνών» στα νησιά, χαρακτηρίζοντάς τες «πολύ επικίνδυνα οχήματα».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός παρουσίασε το νέο πλαίσιο για την οδική ασφάλεια, με υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας για τα πατίνια.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. «Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση», είπε.

Όπως εξήγησε, το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης ειδική σήμανση και αριθμό αναγνώρισης για κάθε πατίνι, ενώ οι δήμοι θα μπορούν να ορίζουν ανώτατο αριθμό οχημάτων ανά περιοχή. «Δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά μάρτυρες τραυματισμών παιδιών», σημείωσε, τονίζοντας πως «τα πατίνια χωρίς περιορισμούς είναι επικίνδυνα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πεζούς».

Πρέπει να καταργηθούν οι «γουρούνες» στα νησιά

Αναφερόμενος στην καλοκαιρινή περίοδο και στα τροχαία στα νησιά, ο υπουργός έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής για τη μη χρήση κράνους. «Δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα», υπογράμμισε, ενώ για τις «γουρούνες» δήλωσε ότι «χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα», χαρακτηρίζοντάς τες «πολύ επικίνδυνες».

Για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, παρουσίασε το σχέδιο «Κόμβος», το οποίο περιλαμβάνει περίπου 150 αστυνομικούς, drones και ζωντανή διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων. «Στόχος είναι η επιτάχυνση της κίνησης και η αποσυμφόρηση βασικών αξόνων», είπε, παραδεχόμενος πάντως ότι «ο Κηφισός είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο παράνομο παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας. «Το φαινόμενο κάποιος να παρκάρει στη Σόλωνος και να ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους είναι απαράδεκτο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η Τροχαία πραγματοποιεί καθημερινά ελέγχους, ενώ ζήτησε μεγαλύτερη συμμετοχή των δημοτικών αστυνομιών.

